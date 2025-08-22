Πρωτεύουσα και λιμάνι της Πάρου είναι η Παροικιά, στις δυτικές ακτές. Εδώ βρίσκεται το ωραιότερο προσκύνημα του Αιγαίου, η Παναγία η Εκατονταπυλιανή, ένα σπουδαίο παλαιοχριστιανικό μνημείο.

Στην αρχιτεκτονική αυτής της εκκλησίας αποτυπώνεται η μετάβαση από τα ρωμαϊκά χρόνια στο Βυζάντιο. Εξαιρετικό είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου, με ψηφιδωτά, κιονόκρανα και αγάλματα.

Λαμπερή και εξωστρεφής, η Νάουσα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πάρου, χτισμένη σε μεγάλο κόλπο στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Θα δείτε τα υπολείμματα του ενετικού κάστρου και θα απολαύσετε βόλτες στα σοκάκια, γεμάτα καταλύματα, καφέ και εστιατόρια.

Στην καρδιά της Πάρου βρίσκονται οι Λεύκες, που συνδυάζουν το παραδοσιακό κυκλαδίτικο χρώμα με τις τουριστικές παροχές. Έχουν καταλύματα, καφέ, εστιατόρια και την επιβλητική νεοκλασική εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Από εδώ διοργανώνονται πεζοπορίες στο βυζαντινό μονοπάτι.

Δύο ακόμα χωριά της ενδοχώρας που αγαπούν οι επισκέπτες είναι ο Πρόδρομος, με τη φημισμένη ταβέρνα του Τσιτσάνη, και την πολιτιστικά δραστήρια Μάρπησσα, που στις 22-24 Αυγούστου θα φιλοξενήσει το τριήμερο βιωματικό φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», με θεματικές από την αρχιτεκτονική, τη λαογραφία και το περιβάλλον.

• Στη βορειοανατολική πλευρά της Πάρου, στις περιοχές της Σάντα Μαρίας και του Αμπελά, έχει ριζώσει εδώ και χρόνια μια δραστήρια κοινότητα Παριανών και μετοίκων, οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ευεξίας, το θεραπευτικό μασάζ, την υγιεινή διατροφή και τα yoga retreats. Πληροφορίες στα Okreblue και Tao’s. Ανηφορίστε στο υψηλότερο σημείο του νησιού, στους Αγίους Πάντες (762 μ.), πάνω από το χωριό Λεύκες, για να απολαύσετε πανοραμική θέα στην Πάρο και στο Αιγαίο.

Επισκεφθείτε επίσης το Οινοποιείο Μωραΐτη, λίγο έξω από τη Νάουσα, όπου παράγονται κρασιά με την ένδειξη ΠΟΠ Πάρος και ΠΓΕ Κυκλάδες, από τις ποικιλίες Μονεμβασιά, Μανδηλαριά, Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Αηδάνι Μαύρο. Θα μάθετε για την παριανή αμπελοκαλλιέργεια, θα περιηγηθείτε στους χώρους παλαίωσης και στο Μουσείο Οίνου και θα δοκιμάσετε τα κρασιά του οινοποιείου.

Όσο για το πού θα κολυμπήσετε; Βουτήξτε στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στην Πίσω Αλυκή, στον Φάραγγα και στην Τρυπητή. Μπάνια θα κάνετε και στις παραλίες ανάμεσα στη Χρυσή Ακτή και στο Πίσω Λιβάδι. Η παραλία του Καλόγερου ενδείκνυται για αργιλοθεραπεία, ενώ αξίζει μια βόλτα μέχρι τη Μικρή και Μεγάλη Σάντα Μαρία και τις Κολυμπήθρες με τα σμαραγδένια νερά. Οι λάτρεις του kite κατευθυνθείτε νότια της Πούντας για kite surfing.

Μην χάσετε

• Επισκεφθείτε το κτήμα Καμάρανθο, στο Καμάρι, για να δείτε έναν πρότυπο χώρο που αξιοποιεί τις αρχές της περμακουλτούρας και της συγκαλλιέργειας, παράγοντας βιολογικά προϊόντα. Προσφέρονται ξεναγήσεις σε χωράφια με συκιές, ροδιές και αμυγδαλιές, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά –ρίγανη, θρούμπι, δίκταμο–, στα αμπέλια, στο θερμοκήπιο με τους πάγκους ριζοβολίας και στη φάρμα των σκουληκιών, όπου παράγεται κομπόστ για τις ανάγκες του αγροκτήματος.

• Ένας ακόμα εξαιρετικός χώρος όπου αναδεικνύονται η φύση και ο πρωτογενής τομέας του νησιού, είναι το Petra Farm στις Κολυμπήθρες. Περιηγηθείτε στο αγρόκτημα, μάθετε για τις ιδιομορφίες του παριανού εδάφους και απολαύστε μια γευσιγνωσία με βιολογικά προϊόντα: τυρί, μαρμελάδα σύκο και ψωμί με ελαιόλαδο και ρίγανη

INFO

Στις Καμάρες της βόρειας Πάρου λειτουργεί εδώ και τριάντα χρόνια η Αλκυόνη, ένας χώρος περίθαλψης πτηνών και άλλων ζώων. Με πολλή αγάπη και υπομονή, οι υπεύθυνοι φροντίζουν τραυματισμένα πουλιά, βοηθώντας στην επανένταξή τους στη φύση. Στηρίξτε την προσπάθειά τους με μια δωρεά σε χρήματα ή είδος.