Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Στην τελετή αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά της η οικογένειά του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε στις 21 Αυγούστου στα 59 του από ανακοπή καρδιάς στην Ακτή Καλογριάς της Χαλκιδικής όπου βρισκόταν για διακοπές.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ήταν εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, με τη Χαλκιδική, μάλιστα, να είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για τον θάνατό του :

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03. Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση. Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».