Το “BHMAGAZINO” που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 24 Αυγούστου, όπως πάντα με “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τομ Κρουζ.

Στα 63 του θεωρείται ο κορυφαίος της γενιάς του, αναγκάζοντας τους κυρίους Κλούνεϊ και Χανκς να… τρώνε τις στάχτες του. Πρωταγωνιστεί μόνο σε μυθικές υπερπαραγωγές, που κάνουν ρεκόρ εισπράξεων. Επιμένει να εκτελεί χωρίς την βοήθεια κασκαντέρ, τις πλέον επικίνδυνες σκηνές.

Προσέχει τρομερά την δημόσια εικόνα του, εδώ και λίγο καιρό όμως “επιτρέπει” στους παπαράτσι να τον φωτογραφίζουν με την τελευταία του κατάκτηση, την εκθαμβωτική Ανα Ντε Άρμας.

Το “BHMAGAZINO” είναι γεμάτο με μακρινά ονειρικά ταξίδια όπως στον καινούργιο, λαμπερό κόσμο του Θιβέτ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, εικαστικές αναφορές που μαγνητίζουν, πλωτά βασίλεια τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες.

Το “BHMAGAZINO” είναι απλά σαγηνευτικό.