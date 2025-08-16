Τα Κουφονήσια είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα με δύο διαφορετικούς προορισμούς, το έναν αφιερωμένο στις διακοπές των πρωτόπλαστων, και τον άλλο ανερχόμενο και τουριστικό. Βουτήξετε στις λαμπερές παραλίες και ανιχνεύσετε τα προϊστορικά μυστικά της γειτονικής Κέρου.

Τι να κάνετε

• Άνω και Κάτω Κουφονήσι είναι ό,τι πιο κοντά στον παράδεισο διαθέτει το Αιγαίο. Το σύμπλεγμα των δύο νησιών βορειοδυτικά της Κέρου τα τελευταία είκοσι χρόνια βιώνει μια ανεπανάληπτη άνθιση. Κι αν το Κάτω Κουφονήσι με τους λίγους μόνιμους κατοίκους διατηρεί ακόμη μια φυσιογνωμία απομόνωσης από τον πολιτισμό, το Άνω Κουφονήσι έχει τραβήξει διαφορετική πορεία, με τα γκουρμέ εστιατόρια και τα μπαράκια να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο.Ο βασικός οικισμός με το λιμάνι βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του νησιού. Θα δείτε παλιούς ανεμόμυλους που έχουν μετατραπεί σε μπουτίκ ρούχων και all-day μαγαζιά εκλεπτυσμένης ψαροφαγίας. Κλασικές αξίες του νησιού είναι ο φούρνος της Γιωργούλας (τηλ. 22850-71441) και το μπαρ Σχολειό (τηλ. 22850-71837).

• Βουτήξτε σε μικρούς κόλπους και φυσικές πισίνες που δημιουργούνται στο εύθραυστο ιζηματογενές πέτρωμα του Άνω Κουφονησίου. Στον Φοίνικα και στην Ιταλίδα, στο διάσημο Πορί, στο Γάλα, στην παραλία του Φανού, στην Άμμο, στην ακρογιαλιά του Παριανού.

Μην χάσετε

• Υπάρχει ένα μαγαζί που συνέβαλε στο να γίνουν τα Κουφονήσια αυτό που είναι σήμερα. Στο ξενοδοχείο-ταβέρνα του Φοίνικα (τηλ. 22850-71368) θα απολαύσετε τις ωραιότερες τηγανητές πατάτες με φόντο τα τιρκουάζ νερά των Μικρών Κυκλάδων και θα γνωρίσετε τους ανθρώπους μιας επιχείρησης που έθεσε τα θεμέλια αυτού που λέμε «τουρισμός στα Κουφονήσια».

• Στο Koufonissi Villas (τηλ. 6944-727236) διοργανώνονται yoga retreats, σεμινάρια για την εκμάθηση της σωστής αναπνοής, της σύνδεσης με τους γύρω και της επαφής με τη φύση.

Ευρήματα, τελετουργικά και άλυτα μυστήρια

Απέναντι από τα Κουφονήσια βρίσκεται η ακατοίκητη Κέρος, που υπήρξε πυρήνας του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, ένα νησί με προϊστορικά μυστήρια τα οποία οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να λύσουν.

Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για το θέμα είναι το ≪Αίνιγμα της Κέρου≫, της δημοσιογράφου Αντριάνας Παρασκευοπούλου, το οποίο προβάλλεται στην πλατφόρμα Ertflix.