Η Σχοινούσα είναι το πιο κοσμικό από τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Τα φυσικά της αγκυροβόλια, που εξυπηρετούν ιστιοπλοϊκά και γιοτ, αλλά και οι εφοπλιστικές οικογένειες του νησιού έχουν διαμορφώσει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε καταλύματα και εστιατόρια.

Η Χώρα είναι χτισμένη στο κέντρο της Σχοινούσας, λευκοβαμμένη και πανέμορφη, με το γνωστό καφενείο της Χαράς και με καταλύματα που έχουν δημιουργήσει ομογενείς Έλληνες από τη Νότιο Αφρική, μεταξύ άλλων.

Επιβλητική, λευκή, με γαλάζιο αέτωμα, είναι η Παναγία η Ακαθή (σ.σ. ένα ιδιαίτερο γυναικείο όνομα που θα το συναντήσετε και στην Ηρακλειά), ενώ ιδιαίτερος είναι και ο Άγιος Φιλάρετος με την πέτρινη επένδυση που μοιάζει με ψηφιδωτό.

Ο δεύτερος και μικρότερος οικισμός της Σχοινούσας είναι η Μεσαριά, στο βόρειο κομμάτι, ένα μικρό χωριουδάκι με καταλύματα και ένα εστιατόριο.

Η Σχοινούσα έχει εξαιρετικές παραλίες. Βουτήξτε στον Γερολιμνιώνα, στην Ψιλή Άμμο, στον Αλμυρό, στο Πορί, στην παραλία Λιόλιου, στην Αλυγαριά, στο Λιβάδι και στο Τσιγκούρι, κοντά στο οποίο υπάρχει αναρριχητικό πεδίο. Με το καραβάκι «Αιολία» θα κάνετε εκδρομές και ιδιωτικές κρουαζιέρες και σε άλλες παραλίες της Σχοινούσας.

Ιδιαίτερες εμπειρίες

Ονομαστές είναι οι εκδηλώσεις το τριήμερο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, με οργανοπαίκτες παραδοσιακής μουσικής και χορό μέχρι τελική πτώσης. Ανήμερα της Κοίμησης προσφέρεται φαγητό στην εκκλησία, ενώ το ίδιο βράδυ τα περισσότερα μαγαζιά διοργανώνουν γλέντια. Τοπικό χρώμα και πιο βαθύ συμβολισμό έχει το ανοιξιάτικο πανηγύρι της Παναγίας της Ακαθής.

Η Σχοινούσα συνδέεται με τα υπόλοιπα νησιά των Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, Δονούσα, Κουφονήσι), αλλά και με τη Νάξο και τα δύο λιμάνια της Αμοργού (Κατάπολα, Αιγιάλη) μέσα από τα δρομολόγια του Express Skopelitis, του πιο αγαπημένου καραβιού στο Αιγαίο, που έχει στηρίξει όσο λίγα τη βιωσιμότητα των νησιών της άγονης γραμμής.