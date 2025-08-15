Περπατήστε στη δαιδαλώδη Χώρα που διατηρεί ακόμη μια μεσαιωνική ατμόσφαιρα, δείτε κάποια από τα σπουδαιότερα χριστιανικά μνημεία του Αιγαίου, ανακαλύψτε αφράτες αμμουδιές, και ακούστε τον παραδοσιακό χαιρετισμό: «Η Παναγιά κι ο Θεολόγος να ’ναι μαζί σου».

Η Χώρα της Πάτμου είναι ένας καλοδιατηρημένος μεσαιωνικός οικισμός με γραφικά στενά, σπίτια, ανεμόμυλους και εκκλησίες του 15ου-17ου αιώνα, που χτίστηκε γύρω από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Η μονή, που ιδρύθηκε το 1088 από τον μοναχό Χριστόδουλο, διαθέτει θησαυρούς: 33 φύλλα περγαμηνής από τον –279 φύλλων– πορφυρό κώδικα του 6ου αιώνα, το χρυσόβουλο με το οποίο ο βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός παραχώρησε την Πάτμο στον Χριστόδουλο, χιλιάδες αρχέτυπα και παλαίτυπα.

Κοντά στη μονή βρίσκεται η Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, με πρότυπο εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο, που ιδρύθηκε το 1713 και είναι το παλαιότερο σε λειτουργία σχολείο της Ελλάδας και βέβαια η Σπηλιά της Αποκάλυψης, όπου θεωρείται ότι κατέφυγε ο μαθητής του Χριστού Ιωάννης για να γράψει την Αποκάλυψη.

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπως και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης εντάχθηκαν το 1999 στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Λιμάνι, πρωτεύουσα και μεγαλύτερος οικισμός της Πάτμου είναι η Σκάλα, όπου επιβιώνουν ακόμη κτίσματα της Ιταλοκρατίας, αλλά και μεταγενέστερα νεοκλασικά. Σήμερα το χωριό είναι αρκετά τουριστικό, με στούντιο και διαμερίσματα. Ο Πάνω και ο Κάτω Κάμπος στο βόρειο κομμάτι και ο Γροίκος στο νότιο συμπληρώνουν τους οικισμούς της Πάτμου.

Βουτήξτε στην παραλία Λεύκες, στο Λιβάδι, στις Δίδυμες, στη Βαγιά, στην οργανωμένη παραλία του Κάμπου, στην αμμώδη παραλία Σάψιλα με τα ζεστά νερά και στην οργανωμένη παραλία της Πέτρας, γνωστή και ως Καλικατσού.

Μην χάσετε

• Το Αρχοντικό Σημαντήρη (τηλ. 22470-31360), το παλαιότερο στη Χώρα της Πάτμου, του 1625, που λειτούργησε ως προξενείο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, έχει πέτρινες καμάρες, εσωτερικές αυλές, ξύλινα δοκάρια και ρώσικα έπιπλα. Θα σας ξεναγήσει ο Στέφανος, ο οποίος ανήκει στη 14η γενιά της οικογένειας Σημαντήρη και ζει εδώ.

• Θεσμός στα φεστιβαλικά δρώμενα της Πάτμου είναι το Φεστιβάλ Μουσικής Πάτμου, με κλασικό και θρησκευτικό σκέλος, που διοργανώνεται σε διαφορετικά τοπόσημα του νησιού, από το δημοτικό σχολείο της Σκάλας μέχρι την Παναγία Διασώζουσα του 1599.