Η Εθνική μπάσκετ αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες κόντρα την Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι του τουρνουά «Ακρόπολις», αλλά με κορυφαίο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και όπλο την καλή της άμυνα, έφτασε στη νίκη με 76-74 μπροστά σε 10.000 οπαδούς στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός όπως και οι Σλούκας-Μήτογλου, αλλά οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα, με τους Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη και Παπανικολάου να οδηγούν την επίθεση απέναντι στην σκληροτράχηλη Ιταλία, σε μία αναμέτρηση που είχε εξέλιξη… ντέρμπι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2/6 τρίποντα), Καλαϊτζάκης 10 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 11 (3/4 τρίποντα), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), Νετζήπογλου