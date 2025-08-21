Η ΑΕΚ έμεινε όρθια στο «Κόνσταντ Βάντεν Στοκ» των Βρυξελλών (1-1 με την Άντερλεχτ) και έχει βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στη league phase του UEFA Conference League.

Για την ελληνική ομάδα σκόραρε ο Νίκλας Ελίαστον στο 75′, δηλαδή 10 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Αποβλήθηκε στην εκπνοή ο Πέτρος Μάνταλος, τραυματίστηκε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, φοβερή εμφάνιση ο Θωμάς Στρακόσα.

Η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου (21:00).

Η εξέλιξη του αγώνα:

Η Άντερλεχτ μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά ο Στρακόσα αποδείχθηκε απόλυτα συγκεντρωμένος.

Η σημαντικότερη ευκαιρία ήταν τριπλή και καταγράφηκε στο 9ο λεπτό.

Έπειτα από τεράστιο λάθος του Λιούμπιτσιτς εντός περιοχής, ο Ουέρτα σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε, εν συνεχεία νίκησε εξ επαφής τον Ντόλμπεργκ με το ένα χέρι και αμέσως μετά είπε ξανά «όχι» στον φορ των γηπεδούχων.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε τις ευκαιρίες στο 17′, όταν από σπουδαία ενέργεια του Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε σε θέση βολής τον Ζίνι, εκείνος πλάσαρε αδύναμα και ο Κούσεμανς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειχνε να ισορροπεί την κατάσταση, όμως, στο 21′ ο Ντόλμπεργκ βρήκε χώρο και χρόνο για να επιχειρήσει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής και να ανοίξει το σκορ.

Εντούτοις, οι φιλοξενούμενοι είχαν μία πολύ καλή στιγμή για ισοφάριση, συγκεκριμένα στο 38′, όταν από νέα ωραία ενέργεια του Κουτέσα, ο Ζίνι έστρωσε στον Γκατσίνοβιτς κι εκείνος σούταρε πάνω στον Κούσεμανς.

Η τελευταία αξιόλογη ευκαιρία της ΑΕΚ για το α’ μέρος χάθηκε στο 45′ και ήταν ένα διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς που πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ουέρτα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά αστόχησε από διαγώνια θέση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο β’ ημίχρονο και απείλησαν στο 46′ με σουτ του Πινέδα από το ημικύκλιο.

Η Άντερλεχτ, από την πλευρά της, αντιπαρέταξε μία κοντινή κεφαλιά του Ανγκούλο στο 62′ που πέρασε άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ελίασον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και στο 75′ έφερε το ματς στα ίσα.

Ο Κουτέσα πέρασε στον Πινέδα, εκείνος σούταρε, η μπάλα κατέληξε στον Σουηδό, ο οποίος ισοφάρισε με κοντινή προσπάθεια.

Σύντομα, συγκεκριμένα στο 80′, ο Στρακόσα απέκρουσε το εκτός περιοχής σουτ του Ανγκούλο, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ είπε «όχι» στον Αζάρ.

Η Άντερλεχτ προσέγγισε το γκολ στο 90′, όταν από τραγικό λάθος του Ρότα, ο Αζάρ έκανε το σουτ και ο Μουκουντί έβαλε σωτήριο μπλοκ.

Μελανό σημείο για την ομάδα του Νίκολιτς η ανόητη αποβολή του Μάνταλου στο 90+5′ (χτύπησε την μπάλα προτού εκτελεστεί ένα πλάγιο των γηπεδούχων).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κούσεμανς, Μάαμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστο, Ντε Κατ (78′ Σαλιμπά), Λανσάνα, Ουέρτα (78′ Μπερτατσίνι), Αζάρ (90′ Στρούικενς), Ανγκούλο (86′ Νταό), Ντόλμπεργκ (86′ Βάσκες).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπιτσιτς (46′ Πινέδα), Μαρίν, Κουτέσα (89′ Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (46′ Μάνταλος), Κοϊτά (72′ Πιερό), Ζίνι (65′ Ελίασον).