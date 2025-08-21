Με έξι τελικές ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο, έναντι δύο της Σάμσουνσπορ και 53%. Αριθμοί που δείχνουν την ανωτερότητα των «πράσινων», αλλά το 0-0 έδειξε και την αδυναμία να σκοράρουν. Πέμπτο σερί ημίχρονο κανονικής διάρκειας που ο Παναθηναϊκός έμεινε στο μηδέν στην επίθεση, με την τουρκική ομάδα να μην είναι Σαχτάρ, αλλά ένας αντίπαλος που έδωσε χώρο και προσπάθησε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις.

Ο Παναθηναϊκός, που ξεκίνησε με Τσέριν αντί του Μαξίμοβιτς, Τετέ και Πελίστρι στα δύο «φτερά» και τον Μπακασέτα πίσω από τον Σφιντέρσκι, είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Καθαρές φάσεις για να πάρει το προβάδισμα και να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης -κορυφαία η ευκαιρία του Τουμπά- αλλά η αστοχία ήταν ξανά το χαρακτηριστικό της ομάδας του Βιτόρια.

Στο δεύτερο μέρος η Σάμσουνσπορ σόκαρε τους γηπεδούχους στα πρώτα λεπτά. Από κόρνερ το οποίο προήλθε από τη δύσκολη απόκρουση του Ντραγκόφσκι σε κοντινό σουτ του Εντσάμ, ο Τόμασον με γυριστή κεφαλιά έπιασε στον ύπνο την «πράσινη» άμυνα και έκανε το 0-1.

Η παγωμάρα που έφερε το γκολ έφερε την αντίδραση του Ρουί Βιτόρια που έριξε στο ματς τον Φώτη Ιωαννίδη αντί του Μπακασέτα, γυρίζοντας το 4-3-3 σε 4-4-2, ενώ έβαλε και τον Καλάμπρια αντί του Κώτσιρα ευελπιστώντας να πάρει περισσότερα πράγματα από τα άκρα.

Λίγο μετά την είσοδο των δύο παικτών ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση με δύο δοκάρια, αλλά και γκολ. Συγκεκριμένα, στο 64ο λεπτό ο Σφιντέρσκι είχε δοκάρι σε κεφαλιά και ένα λεπτό αργότερα ο Τουμπά είχε δοκάρι σε δυνατό σουτ. Το κακό δεν τρίτωσε, αφού ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη γκίνια στο 65ο λεπτό με δυνατό σουτ του Κυριακόπουλου εντός περιοχής, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ.

Στο 74ο λεπτό ήρθε η ανατροπή για τους «πράσινους» που είχαν πλέον το μομέντουμ, αφήνοντας πίσω το σοκ του 0-1. Πάλι από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων Κοτσούκ μπερδεύτηκε με τον Μούγια με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για το 2-1.

Οι «πράσινοι» κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα έως τέλους και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Ευρώπη για την τρέχουσα σεζόν, σε κανονική διάρκεια αγώνα. Πλέον, έχουν το πάνω χέρι για την πρόκριση στο League Stage του Europa League και πηγαίνουν στην Τουρκία την επόμενη Πέμπτη για να διασφαλίσουν το πλεονέκτημα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι (86′ Μπρέγκου), Πελίστρι (75′ Ζουραρί)