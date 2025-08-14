Το διαφαινόμενο εδώ και μέρες τέλος του Έρικ Λαμέλα από την ΑΕΚ σφραγίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8). Ο Αργεντινός άσος βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του κοινή συναινέσει.

Θυμίζουμε πως ο 33χρονος μεσοεπιθετικός είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία, αλλά ουσιαστικά δεν προπονήθηκε ποτέ κανονικά λόγω προβλημάτων με το σώμα του. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον είχε θέσει έτσι εκτός ομάδας και το τελευταίο διάστημα δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την αποχώρησή του.

Ο Λαμέλα είχε συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια και οι ετήσιες απολαβές του έφταναν στα 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για να αποχωρήσει έλαβε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν. Στην Αργεντινή γράφουν εδώ και αρκετό καιρό για επιστροφή του στη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να σταματήσει και το ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

«Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε», αναφέρει η ανάρτηση της ΑΕΚ στα social media, με ένα βίντεο όπου υπάρχουν οι καλύτερες στιγμές του με τα κιτρινόμαυρα.