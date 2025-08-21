Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής οδήγησε στη σύλληψη έξι Τούρκων, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δραστηριότητες σε Ελλάδα και Ισπανία. Τα άτομα αυτά είχαν μπει στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ζούσαν πολυτελή ζωή χωρίς εμφανή επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που θορύβησε τις Αρχές και οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα χρήματά τους προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που είχε εντοπίσει γνωστό Τούρκο μαφιόζο και τη σύζυγό του στην Ελλάδα, ενώ γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια εγκληματική οργάνωση με περίπου 40 μέλη.

Διεθνείς διασυνδέσεις και ταξίδια στην Ισπανία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν μπει δύο ύποπτα ταξίδια του Τούρκου μαφιόζου στην Ισπανία, όπου, μετά από ανταλλαγή πληροφοριών με τις ισπανικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε επαφές με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονταν με όπλα και ναρκωτικά.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει ένας 29χρονος, γνωστός ως «Ρέιζ», φερόμενος αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες συμμορίες στην Τουρκία, για τον οποίο εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο, όπως και οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες.

Η έρευνα αποκάλυψε στενές επαφές του 29χρονου με εγκληματικές ομάδες στην Τουρκία και με δύο Τούρκους μαφιόζους στην Ισπανία, που φέρονται να συντονίζουν τη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Τους προηγούμενους μήνες ο «Ρέιζ» πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο ταξίδια στην Ισπανία, ενώ η ελληνική και η ισπανική Αστυνομία συνεργάστηκαν για την παρακολούθηση των επαφών του. Μαζί του συνελήφθη και ο αδελφός του, του οποίου ο πατέρας είναι γνωστός έμπορος ναρκωτικών στην Τουρκία με το προσωνύμιο «μάγειρας», λόγω της ειδίκευσής του στην επεξεργασία ηρωίνης.

Πολυτελή οχήματα και κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν τέσσερα πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία Porsche Cayenne και μία θωρακισμένη Mercedes. Το θωρακισμένο αυτοκίνητο εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι περισσότερες από 20 τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συχνά για την επίλυση εσωτερικών διαφορών, γεγονός που έχει προκαλέσει δεκάδες επεισόδια τον τελευταίο χρόνο. Τα μέλη αυτών των φατριών διακινούν τεράστια χρηματικά ποσά και ζουν πολυτελή ζωή.

Η “dolce vita” των συλληφθέντων

Οι έξι συλληφθέντες ζούσαν σε βίλες, μετακινούνταν με ακριβά αυτοκίνητα και πραγματοποιούσαν αγορές αξίας χιλιάδων ευρώ. Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν η κύρια κατηγορία για την οποία συνελήφθησαν.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Κατασχεθέντα στοιχεία και ευρήματα

Κατά τις έρευνες σε οικίες και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Ένα πιστόλι Glock με γεμιστήρα 10 φυσίγγια

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Εννέα κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα και ποσότητες ναρκωτικών

Αποδείξεις αγορών αξίας 8.639 ευρώ

Τέσσερα πολυτελή οχήματα

Χρηματικό ποσό 4.279,51 ευρώ

Οι ιδιόχειρες σημειώσεις θεωρούνται σημαντικές για την περαιτέρω διερεύνηση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 25 έως 36 ετών, ενώ δύο ακόμη Τούρκοι που εντοπίστηκαν μαζί με τον 28χρονο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Οι έξι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και πλημμεληματικές για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Όλοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για απολογία.