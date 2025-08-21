Με αιφνιδιαστικές εφόδους σε Νέο Βουτζά, Μαραθώνα και Ωρωπό, τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασε χειροπέδες σε 6 Τούρκους υπηκόους, βάζοντας τέλος στη δράση ενός κυκλώματος που κινούνταν μέχρι πρότινος κάτω από τα ραντάρ της ΕΛ.ΑΣ.

Η επιχείρηση στήθηκε με απόλυτη μυστικότητα. Πάνοπλοι αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες έκαναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του MEGA η Αστυνομία εκτιμά πως υπάρχουν 200 χαρτογραφημένοι Τούρκοι μαφιόζοι που ανήκουν σε 15 τουρκικές συμμορίες και άλλοι 200 που δεν έχουν χαρτογραφηθεί.

Ιδιαίτερη εντύπωση στις Αρχές προκαλεί η πολυτέλεια στην οποία ζούσαν οι κακοποιοί. Συγκεκριμένα, στην κατοχή τους είχαν πολυτελή αυτοκίνητα, θωρακισμένα οχήματα, ενώ ζούσαν σε πολυτελείς βίλες τις οποίες είχαν προπληρώσει έως το 2027.

Κατηγορούνται για κακούργημα

Οι έξι Τούρκοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος

Παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Η πρώτη έφοδος

Στον Νέο Βουτζά, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι ενός 28χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν και ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Στο σπίτι του εντόπισαν 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 κινητά τηλέφωνα και 665 ευρώ σε μετρητά.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις έγιναν και στα σπίτια των συνεργών του, όπου με τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατάφεραν να δέσουν την υπόθεση.

Τα ευρήματα

1 πιστόλι Glock με γεμιστήρα και δέκα σφαίρες

3 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 12,5 γραμμαρίων

7 κινητά τηλέφωνα

3.614,51 ευρώ

ιδιόχειρες σημειώσεις με αναφορές σε κιλά, ονόματα και ποσά

αποδείξεις αγορών ύψους 8.639 ευρώ

4 πολυτελή οχήματα που οι δράστες φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Οι 6 συλληφθένετες, ηλικίας 25 έως 37 ετών, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους.