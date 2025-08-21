Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση, στην θέση Κάτω Αετός Σαγιάδας, στη Θεσπρωτία.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.