Ήδη πολλά επιχειρηματικά επιτελεία διερευνούν τρόπους και συμμαχίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ένα νέο αφήγημα φαίνεται ότι βρίσκεται στο «μυαλό» αρκετών ελληνικών εισηγμένων τις τελευταίες ημέρες, που ενδεχομένως να δώσει και μια νέα διάσταση στα μεγέθη των εμπλεκόμενων κλάδων και κατ’ επέκταση στις αποτιμήσεις τους στο ταμπλό. Ο λόγος για την προοπτική που έχει ανοίξει, επιφυλακτικά προς ώρας, για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία και την επακόλουθη ανοικοδόμησή της.

Η «γέφυρα» της Ρουμανίας

Μια προοπτική που ξεκάθαρα σκιαγράφησε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο ρουμανικό «The Diplomat», ο οποίος μεταξύ των σχεδίων του στην ελληνική αγορά δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία της Ρουμανίας ως έναν δυναμικό κόμβο για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και κρίσιμο «παίκτη» για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας.

Προς επίρρωση των όσων ανέφερε ο κ. Εξάρχου, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές εισηγμένες, όχι μόνο από τον κατασκευαστικό κλάδο (το προφανές), υπάρχουν σκέψεις για τη σύναψη «συμμαχιών», οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία ενός, έστω και μικρού μεριδίου, στη μεγάλη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Άλλωστε, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι το κόστος ανασυγκρότησης της χώρας θα φτάσει τα 500 δισ. δολάρια, ενώ δεν είναι λίγοι οι ξένοι αναλυτές που τοποθετούν τον πήχη ακόμη υψηλότερα.

Η αγορά της Ρουμανίας, αναφέρουν πηγές, θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ήδη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στη Ρουμανία έχοντας μάλιστα κερδίσει πρόσφατα δύο σημαντικά σιδηροδρομικά έργα στη χώρα συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.

Για την ακρίβεια η ΤΕΡΝΑ συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με την Alstom Romania αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 83 χλμ. από την Κραϊόβα έως την Ιγκιροάσα, που αποτελεί μέρος του διαδρόμου Orient/East Mediterranean.

Οι συζητήσεις ΔΕΗ με την ουκρανική DTEK

Η ΔΕΗ επίσης, όπως είχε αποκαλύψει από το Φορουμ των Δελφών ο πρώην υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, βρίσκεται σε συζητήσεις με την ουκρανική εταιρεία DTEK για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Η ΔΕΗ μέσω της PPC Romania βρίσκεται με ισχυρή θέση στη χώρα χτίζοντας έργα και μέσα από αυτά και θέσεις στον ενεργειακό διάδρομο Ουκρανίας – Ρουμανίας – Βουλγαρίας – Ελλάδας.

Η Metlen

Ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία έχει επίσης και η Metlen με έμφαση στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων (προγραμματισμένα έργα 1.570 MW, εκ των οποίων τα 1.070 MW για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Έχει ολοκληρώσει έργα δυναμικότητας 230 MW ενώ άλλα 570 MW βρίσκονται υπό κατασκευή και για τα υπόλοιπα έχουν παραγγελθεί τα απαραίτητα υλικά.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την κατασκευή Μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας δυναμικότητας 500 MW, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο μελλοντικής διαχείρισης μέρους των φωτοβολταϊκών πάρκων που αναπτύσσει, έχοντας υποβάλλει στις Ρουμανικές Αρχές αίτημα αδειοδότησης για εμπορική δραστηριότητα και πωλήσεις ενέργειας σε μεγάλους χρήστες. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, εξετάζει και τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη Μολδαβία και, ενδεχομένως, στην Ουκρανία μέσω διασυνδετήριων γραμμών υψηλής τάσεως.

Η εταιρεία έλαβε στις 4 Φεβρουαρίου άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ρουμανίας (ANRE) για την άσκηση δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη ρουμανική επικράτεια.

Ο ΑΒΑΞ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ υπέγραψε, στις 31 Μαίου, συμφωνία με την Ιρακινή εταιρεία Mass Group Holding (MGH), για την κατασκευή ενός εκ των μεγαλύτερων ενεργειακών έργων στην Ευρώπη.

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο MASS MINTIA POWER PLANT, ισχύος 1.750 MW, θα κατασκευαστεί πλησίον της πόλεως Deva (επαρχία Humedoara). Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 673,5 εκ. Ευρώ, με προβλεπόμενη παράδοση το καλοκαίρι του 2026. Ο πρώτος αεριοστρόβιλος παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2024.

HELLENiQ ENERGY και MORE

Στη Ρουμανία και πιθανότατα και με το βλέμμα στραμμένο προς την Ουκρανία βρίσκονται και οι δύο ενεργειακοί όμιλοι HELLENiQ ENERGY και Motor Oil.

Η HELLENiQ Renewables προτίθεται να αναπτύξει, σε μια ακτίνα 100 χλμ. γύρω από το Βουκουρέστι, τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 211 MW (κατασκευή από Όμιλο METLEN με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ), τα οποία θα επεκτείνει, σε δεύτερη φάση, στα 600 περίπου MW. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 GW έως το 2030.

Η MORE, θυγατρική της Motor Oil, συμμετέχει, με μειοψηφικό μερίδιο 49%, σε κοινοπραξία με Alive Renewable Holding Limited, για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 86 MW (Buzău).

Το ενεργειακό κόστος

Επίσης, στη μεγάλη εικόνα, η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία θα μπορούσε να φέρει σημαντικές αλλαγές στο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, που έχει επιβαρυνθεί σημαντικά την τελευταία τριετία. Η νέα χρονιά, και ειδικότερα τα αποτελέσματα του 2026, ενδεχομένως να έχουν κάποια από τα οφέλη της πιθανής αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους στην κερδοφορία των εισηγμένων.

Η προοπτική αυτή επιβεβαιώθηκε και στο τελευταίο note της Citi, η οποία προσδιόρισε τους ευρωπαϊκούς κλάδους που θα ωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου. Αυτοί είναι τα Χημικά, οι Κατασκευές, η Βιομηχανία, τα Αυτοκίνητα και τα Ταξίδια και Αναψυχή.

Απολογισμός

Σε ρεαλιστική βάση, τα σενάρια που καταρτίζονται από πολλούς επιχειρηματικούς ομίλους της Ευρώπης και των ΗΠΑ, πρωτίστως, απέχουν πολύ από το να υλοποιηθούν, καθώς έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Οι πιθανότητες όμως έχουν αυξηθεί, κάτι που ήδη έχει βελτιώσει το κλίμα για την οικονομία και τις αγορές.

Ένα ακόμη σενάριο που λαμβάνεται επίσης υπόψιν από τα επιχειρηματικά επιτελεία είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία διαμεσολαβηθεί από τις ΗΠΑ, που πράγματι έτσι συμβαίνει, μπορεί να ευνοεί αμερικανικές εταιρείες, π.χ. μέσω προνομιακών συμβολαίων. Επίσης, ιδέες που έχει προτείνει πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για ουκρανικά ορυκτά ή κατασκευές υποδομών δείχνουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως και η αντίστοιχη εμπλοκή ρωσικών εταιριών, μειώνοντας αυτόματα το θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Ο καταλύτης του πληθωρισμού

Ένα ακόμη μέτωπο για το οποίο καλούνται αρκετά επιχειρηματικά επιτελεία να προσαρμοστούν είναι ένα πιθανό αποπληθωριστικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν επιτρέψει τη χαλάρωση των εμπορικών κυρώσεων που ισχύουν από την αρχή της σύγκρουσης. Ένα τέτοιο σενάριο θα είναι καθαρά θετικό για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα δώσει «ανάσες» πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ευνοώντας αντίστοιχα τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων.

Πέραν των κυρώσεων, ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί από πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, με τον Jim Reid, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας στη Deutsche Bank, να τονίζει σε πρόσφατο σχόλιό του ότι η πτώση του πετρελαίου θα «βοηθήσει να καμφθούν οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη».

Ομοίως και ο Kaan Nazli, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Neuberger, έχει εκτιμήσει ότι μια κατάπαυση του πυρός θα λειτουργούσε ως «παγκόσμιος αποπληθωριστικός άνεμος», με εντονότερη επίδραση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στην ευρωζώνη, κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να μειώσει τον πληθωρισμό κατά 20 έως 30 μονάδες βάσης.

Ποιες επενδύσεις κερδίζουν και ποιες χάνουν

Σε πρόσφατο note της BNP Paribas, το οποίο επίσης μιλούσε για την επόμενη ημέρα μιας ειρήνης στην Ουκρανία, οι επενδύσεις που θα ωφεληθούν θα ήταν αυτές του υψηλού ρίσκου, που συνήθως υποαποδίδουν σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, ορισμένα assets που είχαν κερδίσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ο χρυσός και οι μετοχές αμυντικών εταιρειών, μπορεί να χάσουν έδαφος.

Ο χρυσός, ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, θα μπορούσε να χάσει μέρος της ελκυστικότητάς του, ενώ εταιρείες όπως η BAE Systems και η Rheinmetall, που επωφελήθηκαν από τη ζήτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, ενδέχεται να δουν πτώση στις μετοχές τους. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας θεωρούν ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αν και με πιο αργό ρυθμό, λόγω γεωπολιτικών κινδύνων, κάτι που επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παρά τις θετικές προοπτικές, όμως οι αναλυτές της BNP Paribas παραμένουν συγκρατημένοι. Δεν είναι σαφές ακόμη εάν υπάρξει κάποια συμφωνία, ενώ υπάρχει επίσης κίνδυνος ευνοϊκών όρων για αμερικανικές εταιρείες, όπως προνομιακά συμβόλαια για ουκρανικά ορυκτά ή όπλα, μειώνοντας το θετικό αντίκτυπο στην Ευρώπη.

