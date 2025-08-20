Δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε την περασμένη Κυριακή 17/8 σε παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, τουρίστες από τη Ρουμανία, παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα και κινδύνεψαν να πνιγούν.

Στο βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνονται τα παιδιά να παλεύουν με τα κύματα, ενώ ο πατέρας τους είχε ήδη παρασυρθεί αρκετά μέτρα μακριά.

Για καλή τους τύχη παρενέβη λουόμενος που έκανε SUP στην περιοχή. Βοήθησε τα παιδιά να επιστρέψουν στην ακτή, ενώ στη συνέχεια οδήγησε στην ακτή και τον πατέρα της οικογένειας.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.