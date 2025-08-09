Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τον ίδιο, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε, στην προσπάθεια του, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, να οδηγήσει το ζώο που έχει μαζί του.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου ενώ ζητήθηκε η μεταφορά του με ελικόπτερο.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία ημεδαπού, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στα #Χανιά Κρήτης. https://t.co/tbMZjiaFFD — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μελισσοκόμος αν και φέρει τραύματα σε πλευρά, μέση και κεφάλι, ήταν σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.