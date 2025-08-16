Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8) στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάστασή του, αν και σοβαρή, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εξέφρασε τη στήριξή του προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, καταδίκασε «τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπενθύμισε ότι ειδικά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, η οδήγηση υπό μέθη αποτελεί θανάσιμη απειλή. Όπως τονίστηκε, «η απερισκεψία ενός οδηγού μπορεί να καταστρέψει ζωές ανθρώπων που εργάζονται για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

Τέλος, οι εργαζόμενοι καλούν τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να δείχνουν σεβασμό και υπευθυνότητα στην οδήγηση, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά.