Αποπνικτικό πέπλο καπνού καλύπτει τις τελευταίες ώρες μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, με τη μυρωδιά του καμένου να γίνεται αισθητή μέχρι τις Κυκλάδες και την Αττική. Η πηγή του φαινομένου δεν εντοπίζεται στην Ελλάδα, αλλά στη φονική φωτιά που μαίνεται στα βορειοδυτικά παράλια της Τουρκίας, κοντά στα Δαρδανέλια. Το γεγονός σχολίασε με ανάρτησή του στο X, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα», έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.