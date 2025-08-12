Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Τσανάκαλε της βορειοδυτικής Τουρκίας που καίγεται από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις, μεταξύ άλλων σε πανεπιστημιούπολη, στρατιωτικές και κατοικημένες περιοχές, και προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις, ώστε να παραμείνουν οι δρόμοι ελεύθεροι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Πάνω από 2.000 (2.090) άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους , με τις φλόγες να μετατρέπουν οικήματα και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό. 77 μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Μάλιστα, ο καπνός και η μυρωδιά καμένου «ταξίδεψε» στο Αιγαίο κι έφθασε μέχρι τη Σκύρο και στη συνέχεια στην κεντρική και βόρεια Εύβοια φτάνοντας και απέναντι από τις ακτές του Ευβοϊκού, κυρίως στη Λοκρίδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας και της ανατολικής Βοιωτίας.

Το αεροδρόμιο της πόλης και ο πορθμός των Δαρδανελίων, καθώς και τμήμα της εθνικής οδού, έκλεισαν για αρκετές ώρες τη Δευτέρα, λόγω των πυρκαγιών, πριν ξανανοίξουν μετά τη δύση του ηλίου. Στην κυκλοφορία δόθηκε και ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Δαρδανελίων και Εζινέ.

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη 10 αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων.

Στη διάρκεια της νύχτας κάηκαν – κυρίως πολυτελείς – κατοικίες, αυτοκίνητα και δέντρα στο προάστιο Γκιουζελγιαλί, στην ασιατική ακτή των Στενών των Δαρδανελίων, καθώς βίαιοι ριπαίοι άνεμοι εξάπλωσαν τη φωτιά στις κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο, στο πολυσύχναστο στενό, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Νέο μέτωπο κοντά στα ελληνικά σύνορα

Από χθες βράδυ, νέο μέτωπο ξέσπασε στον Αίνο της επαρχίας της Αδριανούπολης, κοντά στο δέλτα του Έβρου και τα ελληνικά σύνορα.

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στην Αλεξανδρέττα στη νότια Τουρκία, κοντά στα σύνορα της Συρίας.

Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Αϊδίνι, Μπόλου, Μερσίνα, Μουγλά και Σινώπη.

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα, πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον περασμένο μήνα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.