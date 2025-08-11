Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι 29 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,1 βαθμών, ο οποίος έπληξε χθες Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της Τουρκίας.

«Ηλικιωμένη 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά). «Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

#BREAKING 6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, 16 κτίρια – τέσσερις κατοικίες και 12 εγκαταλελειμμένα κτίσματα – κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

«Με ακούει κανείς;», κραύγαζαν διασώστες, προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε.

🚨BREAKING: M6.2 Earthquake in Turkey; Buildings have collapsed in Balıkesir. pic.twitter.com/vLLFmVg43F — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 10, 2025

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικtύωσης, δείχνουν το μέγεθος των καταστροφών, αλλά και του πανικού, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, επί 20 λεπτά το έδαφος δεν έπαψε να τρέμει.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Κατά την ίδια πηγή, καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών.

Στην περιοχή που χτύπησε ο σεισμός, αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Αισθητός ο σεισμός και στην Ελλάδα

Όπως ήταν φυσικό, λόγω της κοντινής απόστασης από τη γείτονα χώρα, ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα, έγινε αισθητός στη Λέσβο, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές. Παράλληλα, έγινε αισθητός στη γραμμή ανατολικά της Τουρκίας, στη Χίο, στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι και την Αλεξανδρούπολη.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας,, είπε στο ΕΡΤΝews, ότι ο ελληνικός χώρος δεν επηρεάζεται, καθώς το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη της Ανατολίας.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Δόνηση 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και 69 τραυματισμούς, στη νοτιοδυτική Τουρκία, τον Ιούνιο, με την περιοχή να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023, που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.