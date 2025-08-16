Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο σε δασική έκταση στον οικισμό Λιβάδι, κοντά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων.

Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση και το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 Πυροσβέστες με 7 οχήματα με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Λιβάδι_Καλαβρύτων. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #6ης_ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025



Παράλληλα, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με οδηγίες να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις των Αρχών.