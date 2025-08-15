Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα μέσα της πρώτης περιόδου, προηγούμενη με 3-1 και 4-2. Από εκεί και πέρα, ο προημιτελικός εξελίχθηκε σε… παράσταση για μία ομάδα, με τη διαφορά να φτάνει τα δέκα γκολ (14-4) 5:10 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και τα 14 τέρματα (20-6) λίγο πριν το φινάλε.

Ραντεβού με την Ισπανία για τον τελικό

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8, 02:30), η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 15-13 της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι (11-11 στην κανονική διάρκεια). Το ματς αναμένεται να είναι αμφίρροπο, με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Πολυφωνία στο σκοράρισμα

Δέκα παίκτριες σκόραραν για την Εθνική μας, με τέσσερις εξ αυτών – Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα και Τζωρτζακάκη – να πετυχαίνουν από τρία τέρματα.

Για τη Βραζιλία, σκόραραν οι Νασιμέντο (3), Αζεβέδο (2), Σαμπάιο (1) και Ντα Σίλβα (1).

Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Τα αποτελέσματα

Προημιτελικοί

ΗΠΑ – Κροατία 24-6

Ισπανία – Ουγγαρία 15-13 (καν. αγώνας 11-11, πεν. 4-2)

ΕΛΛΑΔΑ – Βραζιλία 20-7

Ολλανδία – Ιταλία 9-11

Για τις θέσεις 9-12

Ισραήλ – Κίνα 10-19

Αυστραλία – Ν. Ζηλανδία 13-5

Για τις θέσεις 13-16

Αργεντινή – Μεξικό 12-8

Καναδάς – Ν. Αφρική 12-4

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη (15/8)

15:00 (Θέσεις 13-16): Αργεντινή – Καναδάς

16:30 (Θέσεις 13-16): Μεξικό – Ν. Αφρική

18:00 (Θέσεις 11-12): Ισραήλ – Ν. Ζηλανδία

19:30 (Θέσεις 9-10): Κίνα – Αυστραλία

22:00 (Θέσεις 5-8): Κροατία – Ολλανδία (1)

23:30 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία – Βραζιλία (2)

Παρασκευή (16/8)

01:00 (Ημιτελικός): ΗΠΑ – Ιταλία (3)

02:30 (Ημιτελικός): Ισπανία – ΕΛΛΑΔΑ (4)

16:00 (Θέσεις 7-8): Ηττημένος 1- Ηττημένος 2

17:30 (Θέσεις 5-6): Νικητής 1- Νικητής 2

19:00 (Θέσεις 3-4): Ηττημένος 3 – Ηττημένος 4

20:30 (τελικός): Νικητής 3 – Νικητής 4