Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για το πρόγραμμα της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, όσο και για τους συμμετέχοντες γίνονται γνωστές καθώς πλησιάζει η ώρα της πιθανότατα πιο κρίσιμης διπλωματικής στιγμής του πολέμου της Ουκρανίας.

Κλειστή «συνάντηση» και μετά διευρυμένη

Σύμφωνα με ανακοινώσεις από το Κρεμλίνο, αλλά και από αναφορές σε ρωσικά μέσα, στην Αλάσκα θα υπάρξει σειρά επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν πρώτα μόνο οι δύο τους μόνο παρουσία μεταφραστών σε κλειστή προσωπική συζήτηση και μετά θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τους ανθρώπους από τα επιτελεία τους και θα έχουν και… πρωινό εργασίας.

Όπως ανέφερε στις σχετικές του ανακοινώσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, το κεντρικό θέμα της συζήτησης μεταξύ των προέδρων θα είναι η Ουκρανία, όμως θα συζητηθούν επίσης ζητήματα εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας.

Από την πλευρά της Ρωσίας στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί μαζί με τον πρόεδρο Πούτιν στην Αλάσκα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου (RDIF) Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Το παρελθόν

Οι περισσότεροι εκ των μελών της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν είναι άγνωστοι στην αμερικανική πλευρά. Επί παραδείγματι προ μηνών είχε γίνει γνωστό ότι ο Κίριλ Ντιμιτρίεφ είχε στενή συνεργασία σε προηγούμενες συνομιλίες με την ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ για θέματα που άπτονται της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Αντίστοιχα υπενθυμίζεται ότι παρόμοια συνάντηση μεταξύ μελών των αντιπροσωπειών είχε πραγματοποιηθεί και στο Ριάντ με την συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.