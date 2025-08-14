Η σύνοδος κορυφής μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον ως η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των δύο ηγετών μετά το 2019.

Το κεντρικό θέμα της θα είναι η επιστροφή στην ειρήνη στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι στη συνάντηση θα κριθεί εάν θα ακολουθήσει τριμερής διάσκεψη με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο το τερματισμό της σύρραξης. Προειδοποίησε όμως ότι, αν η σύνοδος αποτύχει, δεν θα υπάρξει δεύτερη.

Προς το παρόν, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν διπλωματικά για αποφυγή μονομερών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, τονίζοντας την ανάγκη να συμμετέχει η Ουκρανία σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η βασική ελπίδα από τη σύνοδο είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, αν και εκφράζει επιφυλάξεις ως προς το αν η σύνοδος θα αποδώσει.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ανακοινώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έκανε χθες λόγο για μια πραγματική ευκαιρία να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός χάρη στη μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου, πρόκειται να υποδεχθεί τον ουκρανό ηγέτη στις 09:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Στρατιωτικές εξελίξεις: Μεγάλη ρωσική προέλαση

Παρά το προσδοκώμενο διπλωματικό βήμα, τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις προωθήσεις στα ουκρανικά μέτωπα, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, όπως στην περιφέρεια της Χερσώνας και στο Ντονέτσκ. Αναφέρεται ότι την 12η Αυγούστου κατέλαβαν περίπου 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιπλέον εδάφους.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν διατάξει την επείγουσα εκκένωση οικογενειών από κρίσιμες ζώνες, ενώ αναφέρθηκαν θάνατοι αμάχων από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυροβολικό. Ταυτόχρονα, υπάρχουν αναφορές για την επικείμενη μεταφορά σημαντικών ρωσικών δυνάμεων προς τις κρίσιμες περιοχές του Ζαπορίζια, του Ποκροφσκ και της Νοβοπαβλίβκα, ενισχύοντας την ενεργητικότητα των ρωσικών επιχειρήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τον Ιούλιο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αριθμό ουκρανικών εργοστασίων πυραύλων, γραφείων σχεδιασμού όπλων και επιχειρήσεων παραγωγής καυσίμων για πυραύλους.

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν αριθμό δυτικών συστημάτων πυραυλικής άμυνας -περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων Πάτριοτ καθώς και ραντάρ στις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόφσκ και του Σούμι- που είχαν αναπτυχθεί για να προστατεύουν τα εργοστάσια, ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Εμποδίσθηκε απόπειρα από το καθεστώς του Κιέβου να οργανώσει, μαζί με τους δυτικούς εταίρους του, την παραγωγή πυραύλων για να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο.

Οι άξονες της διαπραγμάτευσης και οι αντιπαραθέσεις

Η Ρωσία απαιτεί την επίσημη παραχώρηση των εδαφών που έχει καταλάβει, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και την απόσυρση της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ και το τέλος της δυτικής παροχής όπλων, ζητήματα που το Κίεβο θεωρεί ανεπίτρεπτα.

Ο Τραμπ ανέφερε ως πιθανή την ανταλλαγή εδαφών, ενώ ο Ζελένσκι αποκλείει εκ των προτέρων την απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατέστησε σαφές ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για τα εδαφικά, αλλά όχι για νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής. Παράλληλα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως τέτοια ζητήματα θα διαπραγματευτεί αποκλειστικά ο Ζελένσκι.

Η ρωσική πλευρά φαίνεται να υποτιμά τις αμερικανοευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, επιδιώκοντας στρατιωτικά και διπλωματικά πλεονεκτήματα πριν τη σύνοδο.

Η ατμόσφαιρα στην Αλάσκα και τα επόμενα βήματα

Στην Αλάσκα, όπου διεξάγεται η σύνοδος, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη κινητοποίηση ασφαλείας στους δρόμους της πόλης Άνκορατζ, ωστόσο τα ξενοδοχεία και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων καταγράφουν αυξημένη ζήτηση λόγω της παρουσίας ξένων αποστολών και δημοσιογραφικών συνεργείων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, για την ομαλή έκβαση της συνάντησης, προχώρησε σε προσωρινή αναστολή κυρώσεων κατά του Πούτιν και ρώσων αξιωματούχων.

Η αυριανή συνάντηση θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για το μέλλον της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, αλλά και για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας γενικότερα. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει για «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν δεν υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και έχει επισημάνει ότι η συνάντηση μπορεί να είναι η μοναδική ευκαιρία.

Συνολικά, παρά τις προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση, οι συγκρούσεις και η ένταση στα ουκρανικά μέτωπα συνεχίζονται, δείχνοντας πως η επίτευξη ειρήνης παραμένει μια δύσκολη αλλά επιτακτική πρόκληση.