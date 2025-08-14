Τόσο κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο όσο και στην δεύτερη που διανύουμε τώρα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ έχει δείξει με την στάση της ότι δεν προτιμά τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με τον λαλίστατο σύζυγό της, εκείνη αποφεύγει τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις.

Επομένως, η απειλή που εξαπέλυσε εναντίον του Χάντερ Μπάιντεν ότι προτίθεται να του κάνει μήνυση για δήλωση του που την αφορά δείχνει το πόσο πολύ έχει θυμώσει.

Η Μελάνια, μέσω των νομικών εκπροσώπων της, ζητά από τον γιο του πρώην προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να αποσύρει και να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν της γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε διαφορετική περίπτωση, σκοπεύει να προχωρήσει σε νομική ενέργεια διεκδικώντας αποζημίωση ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο ισχυρισμός που εξόργισε τη Μελάνια

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση ξεκίνησε νωρίτερα τον Αύγουστο, όταν ο Χάντερ Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με τον κινηματογραφιστή Άντριου Κάλαχαν, υποστήριξε ότι υπάρχουν αδημοσίευτα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν που θα «εμπλέξουν» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε: «Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ, η σύνδεση είναι τόσο εκτεταμένη και βαθιά».

Ο Τραμπ, αν και έχει παραδεχτεί ότι υπήρξε φιλική επαφή στο παρελθόν, τόνισε ότι αυτή έλαβε τέλος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Έπσταϊν φέρεται να προσπάθησε να «κλέψει» προσωπικό από το σπα του γηπέδου γκολφ του Πλανητάρχη στη Φλόριντα.

Το περιεχόμενο της νομικής επιστολής

Η πρώτη κίνηση της κ. Τραμπ ήταν να στείλει επιστολή μέσω των δικηγόρων της στον Χάντερ Μπάιντεν. Στο κείμενο της επιστολής, οι δηλώσεις του χαρακτηρίζονται «ψευδείς, προσβλητικές, δυσφημιστικές και προκλητικές».

Επίσης, αναφέρεται ότι η Πρώτη Κυρία έχει υποστεί «τεράστια ζημιά οικονομική και ως προς τη φήμη της» εξαιτίας του ισχυρισμού. Περιλαμβάνει και την κατηγορία ότι ο Χάντερ Μπάιντεν διαθέτει «μακρά ιστορία εκμετάλλευσης των ονομάτων άλλων» και για χρήση της συγκεκριμένης δήλωσης προκειμένου να στρέψει την προσοχή επάνω του.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι ο ισχυρισμός προέρχεται εν μέρει από τον δημοσιογράφο Μάικλ Γουλφ, συγγραφέα επικριτικής βιογραφίας για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάικλ Γουλφ και οι δηλώσεις του στο Daily Beast

Πρόσφατα, ο Γουλφ φέρεται να υποστήριξε σε συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο Daily Beast ότι η Μελάνια είχε γνωριμία με τον Έπσταϊν την περίοδο που συνάντησε τον μελλοντικό της σύζυγο. Το Daily Beast δημοσίευσε το σχετικό άρθρο, όμως στη συνέχεια το αφαίρεσε.

Στην αρχειοθετημένη έκδοση του άρθρου προστέθηκε μήνυμα που ανέφερε ότι, μετά τη δημοσίευση, το μέσο έλαβε επιστολή από τον δικηγόρο της Μελάνιας Τραμπ, αμφισβητώντας τον τίτλο και την παρουσίαση. Μάλιστα, ζητήθηκε και συγγνώμη για τυχόν σύγχυση ή παρεξήγηση.

Το BBC παραδέχεται έλλειψη τεκμηρίωσης

Στο ρεπορτάζ του BBC από την άλλη, τονίζεται ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη γνωριμία του ζευγαριού μέσω του Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στη φυλακή, ενώ ανέμενε δίκη για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ο δικηγόρος της Μελάνιας Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, κάλεσε το BBC News να δει δήλωση του συνεργάτη της, Νικ Κλέμενς. Στη δήλωση αυτή αναφέρεται: «Οι δικηγόροι της Πρώτης Κυρίας Μελάνιας Τραμπ εργάζονται ενεργά για να διασφαλίσουν άμεσες ανακλήσεις και συγγνώμες από άτομα που διαδίδουν κακόβουλες, δυσφημιστικές ανακρίβειες».

Το BBC έχει απευθυνθεί στον δικηγόρο του Χάντερ Μπάιντεν για σχόλιο σχετικά με την επιστολή της Μελάνια Τραμπ, αλλά δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Η γνωριμία της Μελάνια με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού Harper’s Bazaar τον Ιανουάριο του 2016, η Μελάνια γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 1998 σε εκδήλωση που διοργάνωσε ιδρυτής πρακτορείου μοντέλων.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου της, επειδή εκείνος συνοδευόταν από άλλη γυναίκα. Το άρθρο αναφέρει ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 1999.

Τα αρχεία Έπσταϊν και οι υποσχέσεις του Τραμπ

Η αποστολή της επιστολής από την πλευρά της Πρώτης Κυρίας συνέπεσε με αυξημένη πίεση προς τον Λευκό Οίκο για δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν». Πρόκειται για έγγραφα που συνδέονται με την ποινική έρευνα γύρω από τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Πριν από την εκλογική αναμέτρηση για την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα δημοσιοποιούσε τα έγγραφα αν επέστρεφε στην προεδρία.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίησαν ότι δεν υφίσταται «ενοχοποιητική» λίστα πελατών συνεργατών του Έπσταϊν.

