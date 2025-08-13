Ολοένα θερμότερα και ξηρότερα είναι τα καλοκαίρια γύρω από τη Μεσόγειο, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, λένε οι επιστήμονες, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται επίσης κάθε χρόνο, σε αριθμό και ένταση.

Κόκκινος συναγερμός για ακραία θερμοκρασία έχει εκδοθεί σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 44°C σε περιοχές όπως η Σεβίλλη και η Κόρδοβα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, από τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τη Νότια Ευρώπη και την Τουρκία, προκαλώντας δεκάδες φωτιές και μαζικές εκκενώσεις. Στην Τουρκία, οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλα μέτωπα σε Τσανάκαλε και Σμύρνη, ενώ έκλεισαν λιμάνια και αεροδρόμια.

Europe is the fastest warming continent and has warmed by 0.53C (0.95F) per decade since the mid-1990s

But its only beginning as fires ravage Spain Greece Turkey and many other places

Yet world refuses to act https://t.co/T9Vjl4GhzU — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) August 13, 2025

Χιλιάδες πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν απ’ άκρη σε άκρη ακατάπαυστη μάχη με τις φλόγες, εν μέσω ενός νέου κύματος καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40 °C σε πολλές περιοχές.

Στα περίχωρα της Μαδρίτης, μεγάλη πυρκαγιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε έναν στάβλο αλόγων και επεκτάθηκε σε σπίτια και αγροκτήματα, αλλά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές.

Στα ανατολικά της Ισπανίας, κοντά στην πόλη Γέιδα, ένας 61χρονος Ούγγρος εποχιακός εργάτης φέρεται να πέθανε από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη, ενώ μάζευε φρούτα.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ στην ορεινή περιοχή Κούτσι του Μαυροβουνίου, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα, ένας στρατιώτης του στρατού σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν βυτιοφόρο νερού, που χειρίζονταν, ανατράπηκε, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι αρχές στις παραπάνω χώρες, αλλά και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Αλβανία

Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικών εκτάσεων έχουν καεί εδώ και 10 ημέρες, από μπαράζ πυρκαγιών, ενώ 30 ξεχωριστές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, που έχουν συμβάλει στην ταχύτατη εξάπλωση των πύρινων μετώπων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η χώρα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή περιβαλλοντική κρίση.

The situation in Gramsh, Albania, is serious. Massive wildfires across Albania have destroyed villages in Gramsh, killing 1 person and forcing mass evacuations. 19 fires remain active, with firefighting aircraft from the Czech Republic, Slovakia, UAE, and Greece. pic.twitter.com/Y3aTV5wgHi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2025

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες, ενώ ενημέρωσε ότι για τον νεκρό άνδρα από τις φλόγες υπάρχουν υποψίες ότι ξεκίνησε στην αυλή του μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση στη διοικητική ενότητα Σκεντέρμπεγκας είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Τα χωριά Κουλλόλας και Μπλετέζ έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει και σε άλλους οικισμούς. Με εντολή του Υπουργείου Άμυνας, δόθηκε άμεσα εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους των περιοχών Κουλλόλας, Μπλετέζ και Μενκολάρε.

Παράλληλα, δραματικές στιγμές ζούνε οι κάτοικοι δεκάδων ελληνικών χωριών στη νότια Αλβανία.

Να κηρυχτεί ο ελληνικός μειονοτικός δήμος της Φοινίκης σε έκτακτη κατάσταση από την κυβέρνηση, ζητούν οι δημοτικές αρχές, καθώς θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση για την πυρόσβεση των μαζικών και πολυήμερων πυρκαγιών στον δήμο.

Με τα μέτρα της έκτακτης κατάστασης οι αρχές του δήμου πιστεύουν ότι θα αμβλυνθούν και τα δεινά που υπέστη η περιοχή λόγω των πυρκαγιών, κυρίως τα νοικοκυριά των δημοτών.

Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης υπογράμμισε την έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των αλβανικών αρχών: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή, ούτε αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε ήδη έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία – ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σώσουν το φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι, με το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα να φλέγεται για δεύτερη ημέρα.

Το ίδιο μέτωπο πυρκαγιάς πέρασε τα παραπλήσια χωριό Πέτσα και Γαρδιγάκι και κατευθύνεται προς την πόλη του Δέλβινου απειλώντας άμεσα τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο νότια προάστια της πόλης, με την κατάσταση να είναι πλέον εκτός ελέγχου και το νοσοκομείο της περιοχής να εκκενώνεται. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν σε νέα σημεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα του μετώπου στο τοπικό νοσοκομείο. Για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης, τεχνικά συνεργεία αποσυναρμολόγησαν και απομάκρυναν το σύστημα παροχής οξυγόνου. Παράλληλα, όλοι οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή.

Υπάρχουν αναφορές ότι στο χωριό Λέκλι στο νομό Τεπελενίου παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες ο Ναός του Αγίου Ηλία, που είναι πολιτιστικό μνημείο.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί περαιτέρω διεθνής συνδρομή, αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

🇦🇱🇲🇪 Wildfires have swept across Albania and Montenegro, killing two people. Authorities in Albania reported 30 active fires and one death. In Montenegro, a soldier was killed and another critically injured. Both countries are enduring record August heatwave, with… pic.twitter.com/Xn7CImE2aT — kos_data (@kos_data) August 12, 2025

Μαυροβούνιο

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό. Στην Γκόρνια Βρμπίτσα, οι κάτοικοι βοήθησαν τους πυροσβέστες να σταματήσουν μια πυρκαγιά, ενώ περισσότερη βοήθεια αναμένεται από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία, στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Satellite imagery shows dense #wildfire smoke over #Albania, #Greece, and southern #Italy, with vast plumes drifting across the Ionian Sea. Intense #fire fronts and dry winds feed a scene of apocalyptic scale, reflecting the Mediterranean’s deepening #climate and wildfire crisis. https://t.co/fD6CSPPls1 pic.twitter.com/7LM7ruYmS2 — Worldview Earth Data 🌍🌱 (@WED_explorer) August 12, 2025

Ισπανία

Στην Ισπανία, ένας εργαζόμενος σε ιππικό κέντρο πέθανε από σοβαρά εγκαύματα κοντά στη Μαδρίτη, καθώς κι ένας εθελοντής πυροσβέστης, ενώ άνθρωποι νοσηλεύονται καθώς τουλάχιστον έξι μεγάλες πυρκαγιές, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, παραμένουν εκτός ελέγχου, σήμερα στην Ισπανία.

Οι πυρκαγιές έχουν μέχρι τώρα κάψει σχεδόν 990.000 στρέμματα φέτος στη χώρα και οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν την κατάσταση. Ένα 10ημερο κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, η οποία εξέδωσε και για σήμερα πρόγνωση για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιών.

Ο ισπανός πρωθυπουργός προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών» και κάλεσε τους πολίτες σε προσοχή.

Ο εθελοντής που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 35χρονος που προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην κωμόπολη Νογαρέχας, στη βορειοκεντρική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, όταν παγιδεύτηκε από τη φωτιά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά αυτή έχει δύο ενεργά μέτωπα, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει άλλη μια ημέρα με ισχυρούς ανέμους και ηλεκτρικές καταιγίδες.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιφέρεια, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ισπανίας, και καταβάλλονται προσπάθειες για να μη φθάσουν οι φλόγες σε μικρότερες κωμοπόλεις.

Σχεδόν 6.000 άτομα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες πυρκαγιάς, ανάμεσά τους και από τουριστικά σημεία στην Ανδαλουσία.

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους, καθώς κινδύνευαν από τις φλόγες της φωτιάς που πιστεύεται ότι ξεκίνησε από δάση ευκαλύπτου και πεύκου.

Ο περιφερειακός ηγέτης της βορειοδυτικής Γαλικίας Αλφόνσο Ρουέντα δήλωσε πως η κατάσταση εκεί είναι «περίπλοκη» και πως οι μετεωρολογικές συνθήκες «δεν βοηθούν», καθώς έξι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά 100.000 στρέμματα στην επαρχία Ουρένσε.

Στην κεντρική Ισπανία, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και εθελοντές έδωσαν μάχη με 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι θερμοκρασίες στη χώρα έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι ελάχιστες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν, διατηρούν τα επίπεδα συναγερμού στο υψηλότερο σημείο.

Northern Spain is battling several severe forest fires. Over 1,400 people have had to be evacuated. The cause is an extreme heatwave and prolonged drought. pic.twitter.com/MmY2I77ux8 — DW News (@dwnews) August 13, 2025

Εκτός από το σύνολο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων υποστηρίζουν ήδη την πυρόσβεση.

Η RENFE (ισπανικοί σιδηρόδρομοι) έκανε γνωστό ότι τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της Γαλικίας (ΒΔ της χώρας) και της Μαδρίτης σταμάτησαν λόγω πυρκαγιάς.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν πυροσβέστη κοντά στην πόλη Άβιλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος ομολόγησε ότι ξεκίνησε μια πυρκαγιά, πριν από δύο εβδομάδες, λόγω του πιθανού εισοδήματος που θα μπορούσε να αποκομίσει από την εργασία κατάσβεσής της.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σάρα Άαγεκσεν δήλωσε στο ραδιοσταθμό SER ότι υπάρχουν υποψίες πως πολλές πυρκαγιές στη χώρα ενδέχεται να προκλήθηκαν εσκεμμένα από εμπρηστές, εξαιτίας της «σφοδρότητάς» τους, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πόσες.

Πορτογαλία

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες με την υποστήριξη 16 αεροσκαφών έχουν ριχτεί στη μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές, ενώ ακόμα και το Μαρόκο έστειλε βοήθεια, καθώς τα πορτογαλικά αεροσκάφη παρουσίασαν βλάβες. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, μαίνεται εδώ και 10 ημέρες.

«Έχουν περάσει 10 ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Φαβάιος στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια.

One dead and over 4,000 evacuated as wildfires sweep Spain. A man died from severe burns while saving horses near Madrid. 1,000 soldiers deployed as flames threaten homes, schools, and forests amid 44°C heatwave. #Spain #Wildfires pic.twitter.com/IZJI9Df0XP — BPI News (@BPINewsOrg) August 12, 2025

Θύματα από τον καύσωνα

Στην Ιταλία, ένα παιδί και ένα νήπιο από τη Ρουμανία πέθαναν από θερμοπληξία, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό κόκκινο συναγερμό σε τουλάχιστον 10 μεγάλες πόλεις. Στη Γαλλία, τρία τέταρτα της επικράτειας βρίσκονται σε επιφυλακή, με το Παρίσι και τη Νότια Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Στην Ελλάδα, περισσότερες από 150 πυρκαγιές μαίνονται, με χιλιάδες πυροσβέστες και δεκάδες εναέρια μέσα να επιχειρούν. Εκκενώνονται περιοχές σε Ζάκυνθο, Αχαΐα και Χίο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφεται τέταρτο κύμα καύσωνα, με 33°C και πυρκαγιές σε πάρκα του Λονδίνου.