Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετωπίζει τη νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, στο ευρωπαϊκό Super Cup, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Το ματς θα διεξαχθεί σήμερα, 13 Αυγούστου, στις 22:00, στο στάδιο Friuli στο Ούντινε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς τον Ντοναρούμα

Η προσοχή στράφηκε στις τάξεις των Παριζιάνων από προχθές, 11 Αυγούστου, όταν διέρρευσε ότι ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πρωταγωνιστής της φανταστικής σεζόν 2024/25, αποκλείστηκε από την αποστολή. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε την πληροφορία και οι φήμες θέλουν τον Ιταλό τερματοφύλακα να ετοιμάζει βαλίτσες για την Premier League, με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι να παρακολουθούν στενά.

Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Λουκάς Σεβαλιέ, που έφτασε πρόσφατα από τη Λιλ, ενώ η ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο Ζοάο Νέβες. Παρά τα προβλήματα, η Παρί διαθέτει μια εντυπωσιακή γκάμα ταλέντων, με επικεφαλής τον παίκτη της σεζόν του Champions League 2024/25, Ουσμάν Ντεμπελέ, και τον νεαρό Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο προπονητής Λουίς Ενρίκε υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα: «Το Super Cup φέρνει κοντά τους νικητές του Champions League και του Europa League. Ο στόχος μας είναι να τα δώσουμε όλα. Η προετοιμασία είναι διαφορετική από μια κανονική σεζόν, αλλά το αποδεχόμαστε ως μέρος των απαιτήσεων του να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης».

Η Παρί Σεν Ζερμέν, που κατέκτησε φέτος το Champions League, αναζητά παράλληλα να σβήσει την κακή ανάμνηση των βαριών ήττων από τη Γιουβέντους στο Super Cup του 1997 (1-6 και 3-1), με στόχο να γίνει η πρώτη γαλλική ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Τότεναμ: Νέα εποχή, νέες προκλήσεις

Για την Τότεναμ, το φετινό Super Cup σηματοδοτεί μια νέα αρχή μετά την απογοητευτική σεζόν στην Premier League, όπου τερμάτισε 17η. Ο Άγγελος Ποστέκογλου, προπονητής με ελληνικές ρίζες, που είχε οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Europa League, αντικαταστάθηκε από τον Δανό Τόμας Φρανκ. Παράλληλα, ο θρύλος του συλλόγου Χέουνγκ-Μιν Σον αποχώρησε, ενώ οι μόνιμες μεταγραφές των Μοχάμεντ Κούντους, Ματίς Τελ και του δανεικού Ζοάο Παλίνια προσφέρουν νέες επιθετικές λύσεις.

«Παίζουμε σε έναν τελικό απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Η Παρί κέρδισε το τρεμπλ και είναι εξαιρετικά δυνατή, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας», δήλωσε ο Φρανκ. Το ντεμπούτο στο Super Cup θα δώσει στον Δανό τεχνικό την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητες της νέας Τότεναμ και να θέσει τα θεμέλια για μια ανταγωνιστική σεζόν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, στον δρόμο για το Champions League, επικράτησε τεσσάρων αγγλικών ομάδων και μεγάλα ονόματα όπως οι Κβαρατσκελία, Χακίμι, Μαρκίνιος, Ντεμπελέ και Ντουέ θα ηγηθούν της προσπάθειας για ακόμα έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Από την άλλη, η Τότεναμ, με παίκτες όπως ο Ριτσάρλισον, ο Όντομπερτ και οι νεοαποκτηθέντες Κούντους και Τελ, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην υπερπλήρη Παρί και να εκμεταλλευτεί κάθε αδυναμία των πρωταθλητών Ευρώπης.

Διαιτησία και πιθανές συνθέσεις

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο. Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ; Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες; Ζαΐρ-Έμερι, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ; Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκελία

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο; Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντεν Φεν, Σπενς; Μπεντακούρ, Παλίνια, Κούντους; Σαρ, Όντομπερτ, Ριτσάρλισον

Ο σημερινός αγώνας αναμένεται να κρίνει πολλά για το ποιος θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν με τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ παράλληλα θα χαράξει την κατεύθυνση για τις δύο ομάδες σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις.