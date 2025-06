Παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ αποτελεί ο Άγγελος Ποστέκογλου. Ο έλληνας προπονητής οδήγησε την ομάδα του Λονδίνου στην κατάκτηση του Europa League, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να κάνει τον Ντάνιελ Λέβι να τον κρατήσει.

«Μετά από μια ανασκόπηση των επιδόσεων και μετά από σημαντικό προβληματισμό, ο Σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του» ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.

Λίγο αργότερα υπήρξε νέα ανάρτηση στην οποία τονίζεται ότι ο Ποστέκογλου θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ομάδας.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.

Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.

Thank you Ange 🤍 pic.twitter.com/gT6deIaa5e

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025