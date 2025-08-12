Απαγορεύεται από την 1η Σεπτεμβρίου η χρήση τζελ νυχιών με τη χημική ουσία ΤΡΟ. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει οριστικά τη χημική ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) σε τζελ, λόγω τοξικότητας για την αναπαραγωγή και πιθανών επιπτώσεων στη γονιμότητα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τον Μάιο, δίνοντας στη βιομηχανία λίγους μήνες για να βρει ασφαλείς εναλλακτικές.

Η Τάνια Βλαδένη, δερματολόγος και διευθύντρια παν κλινικής Ανδρέας Συγγρός, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA». «Αυτό το υλικό είναι φωτοκινητής, το οποίο βοηθάει να σκληρύνει το υλικό. Αυτό έχει απαγορευτεί από την ΕΕ ως τοξικό. Πέρα από την τοξικότητα που έχει το υλικό μπορεί να πέσει το νύχι», σημείωσε η ίδια.

Μάλιστα, η δερματολόγος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελλείψεις βιταμινών ή κάποιο νόσημα, από το χρώμα των νυχιών. Για αυτό και εξήγησε πως θα πρέπει να προσέχουν, όσοι βάφουν τα νύχια τους.

Τέλος, η Τάνια Βλαδένη τόνισε από τα αρχαία χρόνια οι γυναίκες συνήθιζαν να βάφουν τα νύχια τους με μανό, τα οποία ήταν φτιαγμένα από ασπράδι αυγού και κερί μέλισσας.