Μάχη δίνουν οι αρχές στην πόλη Φοσάν της Κίνας, ενάντια στο ταχέως εξαπλούμενο ξέσπασμα του ιoύ τσικουνγκούνια (chikungunya), ο οποίος μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια και έχει ήδη μολύνει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες. Αν και σπάνια θανατηφόρος, προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στις αρθρώσεις.

Εξαπλώνεται και εκτός Φοσάν ο ιός

Αν και το Φοσάν είναι το επίκεντρο του ξεσπάσματος, τουλάχιστον 12 ακόμα πόλεις στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ έχουν αναφέρει κρούσματα. Ακόμα, επιβεβαιώθηκαν λίγα περιστατικά στη γειτονική επαρχία Χουνάν, στο Μακάο και στο Χονγκ Κονγκ, όπου ένα 12χρονο αγόρι μολύνθηκε μετά από ταξίδι στο Φοσάν.

Παράλληλα, οι κινεζικές Αρχές έχουν δώσει οδηγίες στους κατοίκους να απομακρύνουν το στάσιμο νερό από τα σπίτια τους, όπως σε γλάστρες, καφετιέρες ή εφεδρικά μπουκάλια, και απειλούν με πρόστιμα έως και 10.000 γουάν (1.400 δολάρια) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους.

Βέβαια, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε ότι «η επιδημία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά».

Διεθνής ανησυχία και αντιδράσεις

Η επιδημία έχει προκαλέσει ανησυχία στο εξωτερικό. Την Παρασκευή, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 2 για την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καλώντας τους ταξιδιώτες να αποφύγουν τα τσιμπήματα κουνουπιών και να εμβολιαστούν πριν το ταξίδι.

Η εξάπλωση των κρουσμάτων από τα νησιά του Ινδικού Ωκεανού προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές, ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Ιούλιο να καλέσει τις χώρες να δράσουν προκειμένου να αποτραπεί ένα ευρείας κλίμακας ξέσπασμα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 240.000 κρούσματα τσικουνγκούνια και 90 θάνατοι παγκοσμίως, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στη Νότια Αμερική.

Μεγάλη πιθανότητα για εξάπλωση και στην Κύπρο

Την ανησυχία του για πιθανή εξάπλωση του ιού Τσικουνγκούνια στην Κύπρο, εξέφρασε ο επιδημιολόγος Δρ. Μιχάλης Βωνιάτης.

Μιλώντας στο SigmaLive ο Δρ. Βωνιάτης, παραθέτει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχει υπόψιν του το κοινό σχετικά με τον συγκεκριμένο ιό. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επεκταθεί στην Κύπρο» είπε χαρακτηριστικά.

Αρχικά ανέφερε πως το κουνούπι που είναι φορέας του ιού Τσικουνγκούνια ανήκει στην κατηγορία Aedes aegypti το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. «Η πιθανή μόλυνση από το Aedes aegypti, μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό και έντονο πόνο στις αρθρώσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί τα συγκεκριμένα συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προσωπικό του ιατρό. Τονίζεται ότι, ο ιός δεν είναι θανατηφόρος. Ωστόσο, οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Άνθρωποι που έχουν ιστορικό παθήσεων, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 και τα βρέφη»

Ακόμα, ο Δρ. Βωνιάτης επισήμανε πως η νόσος έχει ήδη εμφανιστεί στην Ευρώπη στις χώρες Ιταλία και Γαλλία, ενώ εμφανίστηκε και στις ΗΠΑ, Ασία, Αφρική. Τόνισε μάλιστα, ότι υπάρχουν εμβόλια στις ΗΠΑ. Ωστόσο, στην Κύπρο προτείνεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή σε συνεννόηση με τον προσωπικό ιατρό του ασθενή.

Τέλος, ανέφερε πως πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική ενημέρωση για τον ιό Τσικουνγκούνια, από το κράτος προς τους πολίτες.