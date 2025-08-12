Τα καθημερινά ατυχήματα υπολογίζεται ότι ευθύνονται για πάνω από 20.000 θανάτους κάθε χρόνο. Μερικοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τη σωστή ενημέρωση και τη γνώση μερικών απλών διαδικασιών πρώτων βοηθειών. Μάλιστα, το καλοκαίρι είναι μία εποχή, στην οποία πολλά έντομα κάνουν την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα ένα τσίμπημα να είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο.

Σφήκες και μέλισσες

Μύγες, σφήκες και μέλισσες δεν είναι απίθανο να μας τσιμπήσουν, καθώς είμαστε στην παραλία, στο δρόμο, ή στη βεράντα του σπιτιού μας. Ωστόσο, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

Σε περίπτωση τσιμπήματος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν το κεντρί βρίσκεται ακόμα στην πληγή, αν ναι, θα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Σε ορισμένα έντομα, όπως είναι τα τσιμπούρια, για την αφαίρεσή τους, απαιτείται ειδικό εργαλείο, το οποίο μπορούμε να βρούμε στα φαρμακεία.

Εν συνεχεία, είναι απαραίτητο να καθαρίσουμε το δέρμα μας με νερό και να απολυμάνουμε την πληγή. Αν το τσίμπημα γίνει κόκκινο, ζεστό και επώδυνο τις επόμενες μέρες, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας.

Επιπλέον, στην περίπτωση οιδήματος, εάν το άτομο είναι αλλεργικό, και δεν έχει μαζί του την απαιτούμενη ένεση, θα πρέπει να κληθεί αμέσως βοήθεια. Όπως προειδοποιεί ο ειδικός, Πασκάλ Κασάν μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», «δεν μπορείτε να κάνετε πολλά ως μεμονωμένος διασώστης. Παρακολουθήστε το θύμα μέχρι την άφιξη της άμεσης βοήθειας, ιδιαίτερα την αναπνοή του».

Ψάρια

Ορισμένα ψάρια, όπως το χέλι ή το σκουμπρί, μπορούν επίσης να μας τσιμπήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να βάλουμε το πόδι μας, ή το σημείο του σώματός μας που έχει πληγεί, σε ζεστό νερό, ώστε να απομακρύνουμε το δηλητήριο και να μειώσουμε τον πόνο.

Μέδουσες

Σε περίπτωση που μας τσιμπήσει μέδουσα, θα πρέπει να πλύνουμε την πληγή με θαλασσινό νερό (όχι με γλυκό νερό) και να βάλουμε άμμο στο σημείο.

Αν έχουμε μαζί μας κάποια κάρτα (τράπεζας), ξύνουμε με την άκρη, για να αφαιρέσουμε νήματα και σφαιρίδια που άφησε το ζώο, προκειμένου να αποφύγουμε την «έκρηξή» τους και την πρόκληση μεγαλύτερου εγκαύματος.

Επιπλέον, το ξύδι είναι αποτελεσματικό για τέτοιες περιπτώσεις, καθώς βοηθάει να ξεπλυθεί το δηλητήριο.