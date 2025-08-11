Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της μετέχουν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος συντρέχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.