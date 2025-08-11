Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα, αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική. Παράλληλα, στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν οι ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Επιπλέον, ήχησε και το 112, η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης, προκειμένου να προειδοποιήσει τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχε ξεσπάσει στην Οινόη, αλλά βρίσκεται υπό έλεγχο.