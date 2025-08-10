Ιατροί που εργάζονται σε δημόσιο νοσοκομείο κατηγορούνται ότι συνταγογραφούσαν το φάρμακο Ozempic σε ασθενείς που δεν το είχαν ανάγκη με…το αζημίωτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ειδικευόμενοι γιατροί ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες συνταγογραφήσεις ενός ακριβού αντιδιαβητικού σκευάσματος.

Όπως προκύπτει από σχετική καταγγελία, τον Δεκέμβριο του 2024 οι εν λόγω ιατροί φέρεται να χρησιμοποίησαν, χωρίς άδεια, τους προσωπικούς κωδικούς συναδέλφων τους, από διαφορετική κλινική του ίδιου νοσοκομείου, προκειμένου να καταχωρήσουν τουλάχιστον τέσσερις ηλεκτρονικές συνταγές.

Το σκεύασμα που συνταγογραφήθηκε ήταν το Ozempic, το οποίο προορίζεται για τη ρύθμιση του σακχάρου σε διαβητικούς ασθενείς, αλλά έχει αποκτήσει ευρεία χρήση και ως μέσο απώλειας βάρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς, των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στις συνταγές, είχαν μεν σχετικό ιατρικό ιστορικό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αγωγή, ωστόσο δεν ήταν ενήμεροι για τις συγκεκριμένες συνταγές — ούτε, βέβαια, οι γιατροί των οποίων οι κωδικοί πρόσβασης παραβιάστηκαν.

Αφού καταχωρήθηκαν οι συνταγές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επισκέφθηκαν φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τις συνταγές και παρέλαβαν το φάρμακο, με σκοπό να το μεταπωλήσουν και να αποκομίσουν παράνομα κέρδη.