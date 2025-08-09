Σε ύφεση με πολλές διάσπαρτες εστίες συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας, που είχε σαν αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος να χάσει την ζωή του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, τον άνδρα, ηλικίας 76 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού προκειμένου να φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Το πιο δύσκολο κομμάτι φαίνεται πως είναι στην Ανάβυσσο όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν από δύο οικισμούς. Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου προκειμένου να απομακρυνθούν.

Το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα νωρίς το πρωί του Σαββάτου έλαβαν και οι κάτοικοι στην περιοχή Χάρβαλο προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Στην φωτιά επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσικλέτες Αμεσης Επέμβασης.

Υπό πλήρη έλεγχο τρεις διαφορετικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολή

Τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν λίγο πριν τις 23.00 στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τις εστίες πυρκαγιάς και στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θ. Βάγια, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 9/8

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.