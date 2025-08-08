Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές με την Ρωσία και την Ουκρανία για να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εδαφών. Αυτό δείχνει να επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Bloomberg για τις επαφές που υπάρχουν.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα ήταν νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν ρυθμίσεις ασφαλείας που δυστυχώς οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παίρνει ό,τι χρειάζεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ «θα κάνουν κάτι». Ο Τραμπ είπε ότι «πραγματοποιείται επίσης κάποια ανταλλαγή εδαφών προς το καλύτερο και των δύο. Θα πάμε κάποια πίσω, κάποια θα αλλάξουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του Πούτιν για την επίτευξη ειρήνης, ο Τραμπ είπε: «Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο “τελευταία ευκαιρία”».