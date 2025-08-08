Συμφωνία που θα προβλέπει την παραχώρηση ή έστω την παγίωση του ελέγχου των εδαφών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Μόσχα, με στόχο το «πάγωμα» της σύγκρουσης αναμένεται να υπογράψουν Τραμπ και Πούτιν κατά την διάρκεια της συνάντησης τους τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου, οι ΗΠΑ εργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της για τη συμφωνία, όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πετύχουν τον στόχος τους.

Ως μέρος της συμφωνίας η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, ανέφεραν οι πηγές, αν και όπως ανέφερε οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας θα μπορούσαν να αλλάξουν, αφού οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη.

Δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει εδάφη που κατέχει αυτή τη στιγμή και στα οποία περιλαμβάνεται ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Η συμφωνία στοχεύει ουσιαστικά στο πάγωμα του πολέμου και στην προετοιμασία ενός οδικού χάρτη για μια κατάπαυση του πυρός και τεχνικές συνομιλίες για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές. Οι ΗΠΑ είχαν πιέσει νωρίτερα τη Ρωσία να συμφωνήσει πρώτα σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.