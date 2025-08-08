Την ικανοποίηση του για τις επαφές ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνική συνομιλίας μεταξύ των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο Κινέζος πρόεδρος εκφράστηκε θετικά για τις επαφές ΗΠΑ- Ρωσίας, που έχουν σαν στόχο την βελτίωση των δεσμών των δύο χωρών και για την προώθηση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης της Ουκρανίας.

Όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας, ο Σι ξεκαθάρισε στον Πούτιν ότι το Πεκίνο θα διατηρήσει τη στάση του στο θέμα της Ουκρανίας η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για ειρηνευτικές συνομιλίες και μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Πούτιν, ανέφερε το CCTV. Η τηλεφωνική επικοινωνία αυτή είναι η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες.

Το «φόντο» του τηλεφωνήματος Σι – Πούτιν

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει ιδιαίτερα την συνεργασία τους σε οικονομία, εμπόριο και ασφάλεια έπειτα από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία προκάλεσε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση.

Ο Τραμπ υιοθέτησε μια πιο «θετική» προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, όμως τους τελευταίους μήνες εκφράζει την αυξανόμενη απογοήτευση του από τον Πούτιν για την έλλειψη προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Τις προηγούμενες μέρες μάλιστα διατύπωσε την απειλή για επιβολή υψηλότερων δασμών σε χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει την επιβολή επιπλέον δασμών στην Κίνα, παρόμοιους με τους δασμούς 25% που έχει ήδη ανακοίνωσε για την Ινδία.

Ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε αυτά τα σχόλια του Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εμπορική και ενεργειακή συνεργασία της Κίνας με τη Ρωσία είναι «δίκαιη και νόμιμη».

«Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια με βάση τα δικά μας εθνικά συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Γκουό Τζιακούν σε δήλωση που δημοσίευσε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών.