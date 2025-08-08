Δραματική είναι η κατάσταση στην Αρχαία Ολυμπία, με τα χωριά της επαρχίας να παραδίδονται το ένα μετά το άλλο στη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα από το απόγευμα της Παρασκευής (8/8).

Αργά το βράδυ οι κάτοικοι τριών οικισμών, της Ηράκλειας, των Καρουτών και της Σμίλας έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τον Πύργο Ηλείας, καθώς η φωτιά είχε αρχίσει να πλησιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις μεγάλες και πιο απειλητικές εστίες αυτού του μετώπου απειλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ηράκλεια. Ήδη οι φλόγες γλείφουν τις αυλές και τις στέγες σπιτιών, η στάχτη πέφτει σαν βροχή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι τεράστια, αλλά όπως νωρίτερα δήλωσε και ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας ποτέ δεν είναι αρκετές σε τέτοιες περιστάσεις.

Ο ίδιος ο δήμαρχος δε ανέλαβε να βοηθήσει στην απομάκρυνση των κατοίκων που δεν ήταν εύκολο να μετακινηθούν, κυρίως ηλικιωμένων.