Δραματική είναι η κατάσταση στην Αρχαία Ολυμπία, με τα χωριά της επαρχίας να παραδίδονται το ένα μετά το άλλο στη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα από το απόγευμα της Παρασκευής (8/8).
Αργά το βράδυ οι κάτοικοι τριών οικισμών, της Ηράκλειας, των Καρουτών και της Σμίλας έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τον Πύργο Ηλείας, καθώς η φωτιά είχε αρχίσει να πλησιάζει.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Ηράκλεια #Καρούτες και #Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις μεγάλες και πιο απειλητικές εστίες αυτού του μετώπου απειλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ηράκλεια. Ήδη οι φλόγες γλείφουν τις αυλές και τις στέγες σπιτιών, η στάχτη πέφτει σαν βροχή.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι τεράστια, αλλά όπως νωρίτερα δήλωσε και ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας ποτέ δεν είναι αρκετές σε τέτοιες περιστάσεις.
Ο ίδιος ο δήμαρχος δε ανέλαβε να βοηθήσει στην απομάκρυνση των κατοίκων που δεν ήταν εύκολο να μετακινηθούν, κυρίως ηλικιωμένων.