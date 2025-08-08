Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος μετά την απολογία του σχετικά με την προσάραξη φέρι μποτ στα Νέα Στύρα της Εύβοιας.

Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Χθες το απόγευμα το πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα. Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.