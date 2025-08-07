Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα στα Στύρα, με τον νηογνώμονα να δηλώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του καπετάνιου.

Σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης. Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για τη διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς. Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Νομικά θα κινηθούν οι επιβάτες

Οι επιβάτες καταγγέλουν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το πλήρωμα του πλοίου, ούτε δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή χρήση των σωσιβίων και την ασφαλή απομάκρυνση τους. Ακόμη και το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο.

Τριάντα πέντε αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες παραμένουν στο γκαράζ του ακινητοποιημένου πλοίου, με τους ιδιοκτήτες τους να μη γνωρίζουν πότε θα είναι σε θέση να πάρουν τα οχήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του MEGA, οι επιβάτες του πλοίου αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε. Μάλιστα, θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο που επέβαινε επίσης στο φέρι μποτ.