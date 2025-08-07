Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρυμούλκησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα της Εύβοιας. Η διαδικασία άρχισε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκόλλησης. Νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού. Η ταχύτητα του ανέμου ήταν περίπου 5 Μποφόρ. Σημειώνεται ότι οι δύτες εντόπισαν την Τετάρτη ζημιά με πολλαπλά σκισίματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου.

Το πλοίο προσάραξε στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα. Είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα.

Τι υποστηρίζει η εταιρεία του πλοίου

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο που προσάραξε έξω από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια εξέδωσε ανακοίνωση. Σε αυτή τονίζει ότι έχει καταθέσει σχέδιο για τη ρυμούλκησή του, ενώ αναφορικά με όσα οδήγησαν στο ατύχημα τονίζει ότι θα τοποθετηθεί όταν ολοκληρωθούν τα πορίσματα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Νομικά θα κινηθούν οι επιβάτες

Οι επιβάτες καταγγέλουν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το πλήρωμα του πλοίου, ούτε δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή χρήση των σωσιβίων και την ασφαλή απομάκρυνση τους. Ακόμη και το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο.

Τριάντα πέντε αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες παραμένουν στο γκαράζ του ακινητοποιημένου πλοίου, με τους ιδιοκτήτες τους να μη γνωρίζουν πότε θα είναι σε θέση να πάρουν τα οχήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του MEGA, οι επιβάτες του πλοίου αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε. Μάλιστα, θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο που επέβαινε επίσης στο φέρι μποτ.