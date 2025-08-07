Μόνο κλίμα έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δεν αποτυπώνουν τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα. Αντίθετα, περίσσεψαν οι εγκάρδιες χειραψίες και τα χαμόγελα στις συναντήσεις του Στίβεν Γουΐτκοφ με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και με άλλους ρώσους αξιωματούχους. Αντί του συγκρουσιακού κλίματος, που έβλεπαν δυτικοί σχολιαστές, φαίνεται πως μπήκε στο τραπέζι και συμφωνήθηκε μια συνάντηση κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας, στο προσεχές μέλλον.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πούτιν, ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ σχεδιάζει επίσης μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν στο περιθώριο μιας ιστορικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον της ηπείρου, παρότι έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν στους Αμερικανούς βαρύ τίμημα για την ασφάλειά τους, μέσω του ΝΑΤΟ.

Υποτίθεται πως αύριο Παρασκευή εκπνέει το τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου στο Κρεμλίνο, προκειμένου να συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας, ειδάλλως η Ουάσιγκτον θα επιβάλει δασμούς 100% στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ώστε τις τιμωρήσει τις ίδιες και να στραγγαλίσει την οικονομία της Ρωσίας. Από την πλευρά της, η Μόσχα θεωρεί πως οι όποιες νέες κυρώσεις είναι διαχειρίσιμες, όπως και οι πρόσφατες «κορώνες» του Τραμπ περί μετακίνησης αμερικανικών «πυρηνικών υποβρυχίων». Φαίνεται όμως πως όλες αυτές οι απειλές αποτελούσαν βήματα στο τανγκό της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» τις τρίωρες συνομιλίες του Πούτιν με τον αμερικανό απεσταλμένο. Καθώς ο Γουΐτκοφ επέστρεφε αεροπορικώς στην Ουάσιγκτον, για να δώσει την αναφορά του στον Τραμπ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες το βράδυ ότι «η συνάντηση πήγε καλά και οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν την συνεργασία», όμως οι κυρώσεις θα επιβληθούν.

Ωστόσο, στην ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social δεν έκανε την παραμικρή αναφορά σε νέες κυρώσεις. Σημείωσε πως η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ υπήρξε «πολύ παραγωγική», ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος», για την οποία ενημέρωσε «μερικούς από τους ευρωπαίου συμμάχους». «Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Θα εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση, τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες», πρόσθεσε ο Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος τα τελεσίγραφα και τις κυρώσεις.

Ο πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης την καλοκαιρινή επίθεση και την αργή αλλά σταθερή προέλαση του ρωσικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών αναλυτών, ο ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να συζητήσει μια κατάπαυση του πυρός, αν δεν καταλάβει και άλλα εδάφη των περιφερειών, των οποίων έχει ανακοινώσει την προσάρτηση. Οι Ρώσοι κατέχουν ολόκληρο το Λουχάνσκ, το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ, καθώς και πάνω από τη μισή έκταση των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ένας άλλος βασικός στόχος του Πούτιν, η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επίσης έχει εν μέρει επιτευχθεί, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Τραμπ και ευρωπαίων ηγετών. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσδοκά ένα «έντιμο τέλος» του πολέμου, με διαγραφόμενους επώδυνους συμβιβασμούς. Όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Πιθανώς εκείνο που μένει να συνομολογηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι ένα ευρύτερο σύστημα ασφαλείας, στο οποίο θάβονται οι φιλοδοξίες για αυτονομία της Ευρώπης, ενώ η Μέση Ανατολή θεωρείται «περιφερειακό» πρόβλημα. Ώστε να αφοσιωθούν στη συνέχεια οι ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της «κινεζικής απειλής».