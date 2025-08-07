Πολλοί νέοι έχουν συνηθισμένα όνειρα για το μέλλον: μια καλή δουλειά, ένα ωραίο σπίτι, ίσως και μερικά ταξίδια. Αλλά ο Ντάνιελ Τζάκσον από την Αυστραλία είχε ένα διαφορετικό όνειρο. Ήθελε να χτίσει τη δική του χώρα. Και με τα χρόνια, αυτό το εφηβικό (τρελό) όνειρο έγινε – ή έτσι πιστεύει ο ίδιος – πραγματικότητα.

Το σκεφτόταν από την ηλικία των 14 ετών

Εργαζόταν πάνω σε αυτήν την ιδέα από την ηλικία των 14 ετών. Αρχικά ξεκίνησε ως χόμπι, παρέα με φίλους του. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2019, σε ηλικία 20 ετών, είδε μια ευκαιρία σε ένα μικρό κομμάτι γης στις όχθες του ποταμού Δούναβη.

Πως «γεννήθηκε» το Βέρντι

Ο Ντάνιελ Τζάκσον ανακάλυψε ότι η δασική αυτή περοχή ήταν στα… αζήτητα, λόγω μιας συνεχιζόμενης συνοριακής διαμάχης μεταξύ Κροατίας και Σερβίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. Ονόμασε την περιοχή Βέρντις, σχεδίασε τη σημαία της, έγραψε τους νόμους της και αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος. Έτσι, γεννήθηκε η «Ελεύθερη Δημοκρατία του Βέρντις», η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα ανεξάρτητη από τον Ντάνιελ Τζάκσον στις 30 Μαΐου 2019.

«Ήταν απλώς ένα πείραμα στην αρχή με μερικούς φίλους. Όλοι ονειρευόμασταν να δημιουργήσουμε κάτι τρελό», δήλωσε.

Χώρα με 400 πολίτες

Αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι γης, μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 400 επίσημα εγγεγραμμένους πολίτες. Περισσότεροι από 15.000 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση. Οι επίσημες γλώσσες της χώρας είναι τα αγγλικά, τα κροατικά και τα σερβικά, και το νόμισμα είναι το ευρώ. Ωστόσο, η πρόσβαση στο Βέρντις είναι αρκετά δύσκολη: μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με πλοίο από το Όσιγιεκ της Κροατίας.

Κάθε άτομο που εγγράφεται ως πολίτης λαμβάνει διαβατήριο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντάνιελ Τζάκσον προειδοποιεί τους δικαιούχους να μην προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν για πραγματικά ταξίδια. Παρά την προειδοποίησή του, ορισμένοι πολίτες φέρεται να έχουν επιχειρήσει με το… Βερντιζιανό διαβατήριό τους να εισέλθουν σε άλλες χώρες.

«Θέλουμε γιατρούς και αστυνομικούς»

«Το Βέρντι είναι μια πολύ μικρή χώρα, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όσους θέλουν να μπουν», δήλωσε ο Ντέιβντ Τζάκσον μιλώντας στο βρετανικό SWNS. «Όσον αφορά την έγκριση υποψηφίων», συνέχισε, «αναζητούμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία στην ιατρική ή την αστυνόμευση».

Σχεδιάζει βιντεοπαιχνίδια

Ο Ντάνιελ Τζάκσον βγάζει τα προς το ζην σχεδιάζοντας βιντεοπαιχνίδια. Αλλά το πραγματικό του πάθος είναι η χώρα που ίδρυσε: το Βέρντις. Λέει ότι έχει μάθει πολλά για την πολιτική και την ανθρώπινη φύση.

Απελάθηκε από την Κροατία

Με αυτή την ενέργεια δεν είναι – όπως είναι φυσικό – όλοι ευχαριστημένοι. Πέρυσι, η κροατική αστυνομία συνέλαβε τον Ντάνιελ Τζάκσον και άλλους που είχαν κατασκηνώσει στο Βέρντις. Η ομάδα απελάθηκε από την Κροατία και της απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές τον θεώρησαν απειλή. Παρά ταύτα, ο Ντάνιελ Τζάκσον παραμένει αισιόδοξος. «Είναι “πότε” και όχι “αν” θα επιστρέψουμε στη γη. Η Κροατία δεν τη διεκδικεί, επομένως έχουμε δικαίωμα σε αυτήν και πιστεύουμε ότι έχουμε μια καλή ευκαιρία».

Θέλει να διεξαχθούν εκλογές

Σήμερα, ο Ντάνιελ Τζάκσον κυβερνά το Βέρντις από το Βελιγράδι όπου βρίσκεται εξόριστος. Το μεγαλύτερο όνειρό του είναι να επιστρέψει μια μέρα στο Βέρντις και να ζήσει εκεί μόνιμα. «Με γυμνό μάτι είναι απλώς ένα σωρό δάση, αλλά όταν συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε μια χώρα που έχεις δημιουργήσει ο ίδιος, είναι μαγικό», ανέφερε. Όταν έρθει αυτή η μέρα, λέει ότι θα προκηρύξει εκλογές και ο ίδιος θα παραιτηθεί από την προεδρία. Όπως δηλώνει, «δεν είμαι κολλημένος με την εξουσία. Θέλω να είμαι απλώς ένας κανονικός πολίτης».