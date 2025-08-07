Περιστατικό βιασμού κατήγγειλε τουρίστρια στη Ρόδο.

Η 35χρονη από τη Νορβηγία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι σε κλαμπ του νησιού που βρισκόταν με μία φίλη της, την πλησίασε ένας 30χρονος άντρας και της ζήτησε να βγουν. Εκείνη του απάντησε πως είναι σε σχέση και δεν ενδιαφέρεται. Ο άνδρας στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο άνδρας παρέμεινε στο μαγαζί, τις παρακολουθούσε και όταν η 35χρονη πήγε στην τουαλέτα, την ακολούθησε, την χτύπησε στο κεφάλι και τη βίασε.

Αναζητείται ο άνδρας

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές και μετά από λίγα λεπτά ο 30χρονος εξαφανίστηκε. Η γυναίκα έκανε καταγγελία και ο άνδρας αναζητείται.