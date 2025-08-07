Ο Γιώργος Μανέττας, αρχισυντάκτης στον ot.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τους παράγοντες που διατηρούν στα ύψη τον πληθωρισμό. Ποια η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών και για πόσο ακόμα θα μιλάμε για ακρίβεια.

0:33 Πότε άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία οι τιμές στη χώρα μας.

Πότε άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία οι τιμές στη χώρα μας. 1:44 Τι είναι πληθωρισμός και πώς επηρεάζει τις τιμές λιανικής πώλησης.

Τι είναι πληθωρισμός και πώς επηρεάζει τις τιμές λιανικής πώλησης. 3:05 Για ποιους λόγους το κύμα ακρίβειας παραμένει θέμα συζήτησης.

Για ποιους λόγους το κύμα ακρίβειας παραμένει θέμα συζήτησης. 5:18 Οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των προϊόντων: Η ιστορία των καρτέλ.

Οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των προϊόντων: Η ιστορία των καρτέλ. 6:51 Πώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους μπορούν να εποπτεύσουν πραγματικά την πορεία των τιμών.

Πώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους μπορούν να εποπτεύσουν πραγματικά την πορεία των τιμών. 8:18 Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων.

Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων. 10:09 Ποια είναι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών αυτή την περίοδο.

Ποια είναι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών αυτή την περίοδο. 11:32 Πόσο απασχολεί την πολιτεία και τις επιχειρήσεις το θέμα της αγοραστικής δύναμης.

Πόσο απασχολεί την πολιτεία και τις επιχειρήσεις το θέμα της αγοραστικής δύναμης. 13:00 Πού θα φτάσουν οι τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες το επόμενο διάστημα.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Pod.casts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.