Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την «απαίσια κατάσταση» στη Γάζα και πληροί άλλες προϋποθέσεις, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την αποτρόπαια κατάσταση στη Γάζα, επιτύχει κατάπαυση του πυρός, καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση στη Δυτική Όχθη και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών», ανέφερε η δήλωση του.

«Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και ότι οι απαιτήσεις μας από τη Χαμάς παραμένουν, ότι πρέπει να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, να υπογράψουν κατάπαυση του πυρός, να αποδεχθούν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας και να αφοπλιστούν», συμπλήρωσε.

UK will recognise Palestinian state in September unless Israel agrees to a ceasefire and other conditions

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 29, 2025