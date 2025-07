Στα 56 του μόλις χρόνια πέθανε στο σπίτι του στο Κλίαργουότερ της Φλόριντα, ο Αυστραλός ηθοποιός Τζούλιαν Μακ Μαχόν, (Julian McMahon) γιός του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας Μπίλι Μακ Μαχόν. Μια από τις τελευταίες ταινίες στις οποίες είδαμε τον Τζούλιαν Μακ Μαχόν προσφάτως είναι το «The surfer» με τον Νίκολας Κέιτζ που παίζεται αυτή την εποχή στους κινηματογράφους.

Ημερομηνία θανάτου του Τζ. Μακ Μαχόν είναι η 2η Ιουλίου, ενώ η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 4 Ιουλίου από την τρίτη σύζυγό του, Κέλι Μακ Μαχόν. Προηγούμενες σύζυγοί του ήταν η μουσικός Ντάνι Μινόγκ και η ηθοποιός Μπρουκ Μπερνς.

Από τι έπασχε ο Julian McMahon

Ο Τζούλιαν Μακ Μαχόν, που έπασχε από καρκίνο, είναι κυρίως γνωστός από την σειρά «Nip/Tuck» στην οποία υποδύεται τον γιατρό Κρίστιαν Τρόι ενώ στην σειρά μυστηρίου του Netflix «The Residence», ακολούθησε τις ρίζες του πατέρα του και υποδύθηκε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Αυτός, ειρωνικά, είναι και ο τελευταίος ρόλος του.

Η καλλιτεχνική πορεία του Julian McMahon

Γεννημένος στο Σίντνεϊ της Αυστραλίας στις 27 Ιουλίου 1968, ο Τζούλιαν Μακ Μαχόν ξεκίνησε από την τηλεόραση και έγινε γνωστός από σειρές όπως οι «Home and away» και «Another world». Η πρώτη επιτυχία του ήταν επίσης τηλεοπτική, η σειρά «Charmed», όπου κράτησε τον ρόλο του μισθοφόρου Κόουλ Τέρνερ, ο οποίος ερωτεύεται ένα από τα πρόσωπα που αναλαμβάνει να δολοφονήσει.

Ο διασημότερος ρόλος του Julian McMahon

Ωστόσο, με τα 100 επεισόδια σε έξι σεζόν (2003 – 2010) ο δρ. Κρίστιαν Τρόι του «Nip/Tuck», ο οποίος συχνά καταλήγει να αποπλανεί τις γυναίκες που γίνονται πελάτισσές του στο ιατρείο πλαστικής χειρουργικής του, ήταν αναμφισβήτητα ο διασημότερος ρόλος του Μακ Μαχόν. Το «Nip/Tuck» τον είχε οδηγήσει και στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών.

Κατά την διάρκεια αυτής της σειράς, ο ΜακΜάχον είχε εξασφαλίσει έναν ακόμη από τους πιο σημαντικούς ρόλους του ως Δρ. Βικτορ φον Ντουμ στην ταινία «Fantastic Four» (2005) του Τιμ Στόρι και στη συνεχεια της το 2007, το «Rise of the Silver Surfer».

Άλλους ρόλους του θα βρούμε στις σειρές «FBI: Most Wanted» και «Runaways» καθώς και τις ταινίες «RED» και «Paranoia».