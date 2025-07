Πέθανε ο ηθοποιός Michael Madsen, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο “Kill Bill” και “Reservoir Dogs”.

Ο 67χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Μαλιμπού το πρωί της Πέμπτης.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Michael Madsen έκανε εντυπωσιακή δουλειά στον χώρο του κινηματογράφου, με συμμετοχές σε επερχόμενες ταινίες όπως τα Resurrection Road, Concessions και Cookbook for Southern Housewives, και ανυπομονούσε πραγματικά για αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο Michael προετοίμαζε επίσης την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου με τίτλο Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, το οποίο βρίσκεται στη φάση της επιμέλειας», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση οι μάνατζερ του Madsen, Susan Ferris και Ron Smith, και η υπεύθυνη επικοινωνίας του Liz Rodriguez.

«Ο Michael Madsen ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ και θα λείψει σε πολλούς.»