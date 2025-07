Στα 57 της μόλις χρόνια, η Ρεμπέκα Ντελ Ρίο, η τραγουδοποιός που άφησε ένα πολύ προσωπικό αποτύπωμα στον κινηματογράφο χάρη στην ερμηνεία του τραγουδιού «Llorando» στην ταινία «Mulholland Drive» (2001) του Ντέιβιντ Λιντς, έφυγε από την ζωή. Ο θάνατός της έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες την Δευτέρα 23 Ιουνίου αλλά τα αίτιά του δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί.

Την είδηση θανάτου της ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο ανιψιός της Ντελ Ρίο, Νταν Κορονάντο. Δυστυχώς, η μοίρα είχε χτυπήσει άσχημα την Ντελ Ρίο: το 2009, ο γιος της, Φίλιπ Σ. Ντε Μαρς, πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η Ντελ Ρίο είχε γεννηθεί 10 Ιουλίου 1967 στην Τσούλα Βίστα της Καλιφόρνια. Τα πρώτα της βήματα ως τραγουδίστρια τα έκανε στο Σαν Ντιέγκο. Μετακόμισε στη σκηνή του Λος Αντζελες λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας του 1980 και στα μέσα της αμέσως επόμενης, ενώ εργαζόταν στο πλαίσιο ενός δισκογραφικού συμβολαίου μουσικής κάντρι στη Νάσβιλ του Τενεσί, η Ντελ Ρίο συνάντησε για πρώτη φορά τον Ντ. Λιντς.

Το «Llorando», μια ισπανόφωνη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Crying» του Ρόι Όρμπισον, ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο το συμβόλαιο της Ντελ Ρίο είχε κλειστεί. Ο Λιντς της ζήτησε να ερμηνεύσει το τραγούδι και αυτή η ερμηνεία έγινε η βάση για την περίφημη σκηνή του Club Silencio στην «Οδό Μαλχόλαντ». Αρχικά, η σκηνή ήταν μια προσθήκη του Λιντς στο πιλοτικό επεισόδιο του «Mulholland Drive» για το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Ωστόσο, η σειρά είχε απορριφθεί από το κανάλι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης (που πέθανε φέτος σε ηλικία 78 ετών) να επεξεργαστεί την ιδεα μιας ταινίας μεγάλου μήκους, όπως και έγινε.

Η εμφάνιση της Ντελ Ρίο στο «Mulholland Drive» ήταν αποκαλυπτική και της άνοιξε πόρτες. Τα φωνητικά της ακούγονται επίσης στα soundtrack των ταινιών «Sin City», «Man on Fire» και «Streets of Legend», ενώ συνεργάστηκε ξανά με τον Λιντς στην σειρά «Twin Peaks: The Return». Εμφανίστηκε επίσης, τραγουδώντας, στην cult ταινία του Ρίτσαρντ Κέλι, «Southland Tales».

Τίποτα ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει αυτό που η Ντελ Ρίο πέτυχε στην «Οδό Μαλχόλαντ». Στην ταινία του Λιντς, η σκηνή του Silencio σηματοδοτεί ένα κρεσέντο που θρυμματίζει την πραγματικότητα — και έχει μια τρομερή συναισθηματική κορύφωση, με τις πρωταγωνίστριες Ναόμι Γουότς και Λόρα Χάρινγκ να ξεσπούν σε κλάματα παρακολουθώντας την ερμηνεία της στο αχανές κλαμπ.